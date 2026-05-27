Građani BiH rade više od evropskog prosjeka: Objavljeni podaci o radnim satima

Evropska komisija objavila je nove statističke podatke o prosječnom broju radnih sati sedmično u zemljama Evropske unije tokom 2025. godine, a rezultati pokazuju da se radna sedmica u EU postepeno skraćuje.

Podaci obuhvataju stanovništvo starosti između 20 i 64 godine, a prosječna radna sedmica u državama članicama EU iznosi 35,9 sati. U poređenju s 2015. godinom, kada je prosjek bio 36,9 sati, evidentan je blagi pad.

Kada je riječ o državama članicama, najviše rade građani Grčke sa prosjekom od 39,6 sati sedmično. Slijede Bugarska i Poljska sa po 38,7 sati, te Litvanija sa 38,4 sata.

Na drugom kraju liste nalazi se Nizozemska, gdje zaposleni u prosjeku rade 31,9 sati sedmično. Među zemljama s najkraćim radnim sedmicama su i Danska te Njemačka sa po 33,9 sati, kao i Austrija sa prosjekom od 34 sata.

Prema podacima Eurostata, najduže radno vrijeme imaju zaposleni u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, koji sedmično rade prosječno 42 sata. Iza njih su menadžeri sa 40,6 sati te pripadnici oružanih snaga sa 39,4 sata.

S druge strane, najkraće radne sedmice imaju radnici u osnovnim zanimanjima, administrativni službenici te zaposleni u uslužnim djelatnostima i prodaji.

Eurostat je objavio i podatke za zemlje Zapadnog Balkana, koji pokazuju da Bosna i Hercegovina premašuje evropski prosjek. Među državama koje nisu članice EU prednjači Turska sa 42,9 radnih sati sedmično, dok Bosna i Hercegovina bilježi prosjek od 40,9 sati. Slijede Srbija sa 40,6 sati i Sjeverna Makedonija sa 39,5 sati.