Građani, oprez: U Brčkom se pojavile „filmske novčanice“ eura, ne prihvatajte ih

Policija Brčko distrikta BiH upozorava građane na pojavu tzv. „filmskih novčanica“ u apoenima od pet, 10, 20 i 50 eura, koje su se u posljednjih mjesec dana pojavile na području distrikta.

Riječ je o novčanicama izrađenim od nekvalitetnog papira bez ikakvih zaštitnih obilježja poput vodenog znaka ili zaštitne niti, a na njima je otisnut natpis ONLY FOR MOTION PICTURE PURPOSES, što znači samo za filmske svrhe. U donjem dijelu novčanice sa obje strane nalazi se i oznaka COPY, dok sve imaju identičan serijski broj.

Takve novčanice se mogu nabaviti u slobodnoj prodaji, ali su evidentirani slučajevi u kojima su ih maloljetnici koristili kao prave, plaćajući njima usluge u ugostiteljskim objektima i trgovinama.

Policija poziva građane da obrate pažnju prilikom primanja gotovine, te da svaku sumnjivu novčanicu odmah prijave Policiji Brčko distrikta BiH. Na taj način mogu spriječiti da budu oštećeni i pomoći u otkrivanju onih koji ovakve „filmske novčanice“ stavljaju u opticaj