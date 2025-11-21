Građani Srebrenika se opraštaju od mladog fudbalera i policajca Kenana Djedovića

Srebrenik je jutros potresla vijest o smrti 27-godišnjeg Kenana Djedovića, mladića čije je tijelo pronađeno u automobilu u centru grada.

Kenan Djedović bio je bivši nogometaš OFK Gradina Srebrenik, gdje je prošao sve omladinske selekcije, a određeni period nastupao i za seniorski tim, kao i za više klubova s područja grada. Njegova iznenadna smrt duboko je potresla sportski kolektiv, ali i brojne građane Srebrenika koji su ga poznavali.

Prema zvaničnim informacijama, Policijskoj stanici Srebrenik oko 9:40 sati prijavljeno je da se u parkiranom vozilu nalazi muškarac bez znakova života. Na licu mjesta intervenisali su policijski službenici i ekipa Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, koja je potvrdila smrt mladića.

Iz OFK Gradina Srebrenik uputili su izraze saučešća porodici, ističući da je Kenan bio dio kluba od najranijih dana te da iza sebe ostavlja trag predanosti, sportskog duha i dobrog karaktera.

„Sve nas je jutros potresla tužna vijest o smrti mlađe osobe u našem gradu, posebno kada smo saznali da se radi o našem Kenanu Djedoviću. Kolektiv kluba izražava iskreno saučešće porodici“, poručili su iz kluba.