Građani Srebrenika se opraštaju od mladog fudbalera i policajca Kenana Djedovića

Arnela Šiljković - Bojić

Srebrenik je jutros potresla vijest o smrti 27-godišnjeg Kenana Djedovića, mladića čije je tijelo pronađeno u automobilu u centru grada.

Kenan Djedović bio je bivši nogometaš OFK Gradina Srebrenik, gdje je prošao sve omladinske selekcije, a određeni period nastupao i za seniorski tim, kao i za više klubova s područja grada. Njegova iznenadna smrt duboko je potresla sportski kolektiv, ali i brojne građane Srebrenika koji su ga poznavali.

Prema zvaničnim informacijama, Policijskoj stanici Srebrenik oko 9:40 sati prijavljeno je da se u parkiranom vozilu nalazi muškarac bez znakova života. Na licu mjesta intervenisali su policijski službenici i ekipa Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, koja je potvrdila smrt mladića.

Iz OFK Gradina Srebrenik uputili su izraze saučešća porodici, ističući da je Kenan bio dio kluba od najranijih dana te da iza sebe ostavlja trag predanosti, sportskog duha i dobrog karaktera.

„Sve nas je jutros potresla tužna vijest o smrti mlađe osobe u našem gradu, posebno kada smo saznali da se radi o našem Kenanu Djedoviću. Kolektiv kluba izražava iskreno saučešće porodici“, poručili su iz kluba.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Muškarac pronađen mrtav u vozilu u centru Srebrenika

Istaknuto

Dvojici optuženih za razbojništva i teške krađe u Srebreniku izrečene kazne

Istaknuto

Požar u Špionici Srednjoj: Vatrogasci brzo reagovali i spriječili veću štetu

Istaknuto

Ulaganja u vodoprivredu u Živinicama, Srebreniku i Kladnju 843.000 KM

Istaknuto

Saobraćajna nesreća u Špionici: Saobraćaj se odvija naizmjenično

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Dvanaest dana za javnu raspravu o Budžetu TK za 2026. godinu

Vijesti

Na Univerzitetu FINRA Tuzla obilježen Svjetski dan ženskog poduzetništva

Vijesti

Prijevremeni izbori za predsjednika RS: Sutra izborna šutnja

Vijesti

Evo gdje već pada snijeg, stiže jače zahlađenje u dijelove Bosne i Hercegovine

Istaknuto

Gjergja objavio skraćeni spisak Zmajeva za kvalifikacije protiv Turske i Srbije

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]