Građani ujedinjeni u humanitarnoj akciji za djecu, Humanitarna akcija Kluba Zmajevo srce za djecu oboljelu od malignih bolesti i djeci sa invaliditetom, naišla je veliki odjek u Tuzlu.

Među prvima su se odazvale i same zdravstvene ustanove o čemu smo već pisali.

Humanosti se pridružilo i Odjeljenje kardiologije Interne klinike UKC-a Tuzla, na čelu s prof. dr. Larisom Dizdarević-Hudić. Pored donacije paketića, prof. dr. Dizdarević-Hudić odlučila je darovati i više primjeraka svoje knjige „Puls tišine“.

Posebno vrijedan i dirljiv doprinos dala je dr. Ivana Iveljić, šefica Odjela za interventnu kardiologiju UKC-a Tuzla, koja se akciji pridružila samostalnom donacijom, vođena ličnom empatijom i iskrenom željom da pruži podršku djeci i njihovim porodicama. Njen čin potvrđuje da humanost ne poznaje funkcije ni titule, već proizlazi iz srca pojedinca.

Ova humanitarna priča iz dana u dan raste. Zabilježeno je ogromno interesovanje kako privatnog sektora, tako i građana, koji se u velikom broju uključuju u akciju, vođeni iskrenom željom da barem na trenutak unesu radost, nadu i osjećaj podrške u živote djece koja vode najteže bitke.

Akcija Kluba Zmajevo srce još jednom je pokazala da zajedništvo, empatija i ljudskost mogu biti odgovor na izazove vremena u kojem živimo, posebno kada su u pitanju djeca, koja zaslužuju bezbrižnost, pažnju i ljubav cijele zajednice.

Paketići se mogu darovati u Klubu Zmajevo srce do subote 27.decembra.