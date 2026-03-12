Gradsko vijeće Tuzla traži reformu pravosuđa

Gradsko vijeće Tuzla pokrenulo je inicijativu za, kako navode, stvarnu reformu pravosuđa u Bosni i Hercegovini, tražeći donošenje novog zakona o Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i promjenu načina upravljanja pravosudnim sistemom.

Inicijativu je predložila Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, na prijedlog njenog predsjednika Mirnes Ajanović, a dokument pod nazivom „Prijedlog stvarne reforme pravosuđa – Inicijativa za donošenje novog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine“ usvojen je 12. februara 2026. godine.

Na 16. sjednici održanoj 23. februara, Gradsko vijeće Tuzla prihvatilo je prijedlog Komisije i zaključak uputilo Ured visokog predstavnika, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine te Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

Kako se navodi u obrazloženju, postojeći model funkcionisanja VSTV-a stvara zatvoren institucionalni krug u kojem aktivne sudije, tužioci i advokati učestvuju u izboru, ocjenjivanju i disciplinskoj kontroli vlastitih profesija.

Prema ocjeni Gradskog vijeća Tuzla, takav sistem već više od dvije decenije doprinosi pravnoj nesigurnosti, jer se nezakonite ili proizvoljne sudske odluke često ne sankcionišu, dok građani sve više gube povjerenje u pravosuđe.

Predložena reforma podrazumijeva donošenje potpuno novog zakona o VSTV-u kojim bi se iz sastava ovog tijela isključile aktivne sudije, tužioci i advokati.

Umjesto toga, predlaže se da članove VSTV-a čine profesori pravnih fakulteta i drugi nezavisni pravni stručnjaci, čime bi se, kako navode predlagači, prekinuo sistem u kojem pravosuđe samo sebe bira, ocjenjuje i disciplinski kontroliše.

Iz Gradskog vijeća Tuzla poručuju da pravna država ne može postojati bez odgovornog pravosuđa te da sudske odluke moraju biti zasnovane na činjenicama, dokazima i zakonu.