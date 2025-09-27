Grlić Radman: Komšić teško unazadio odnose Hrvata i Bošnjaka u FBiH

Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman ocijenio je da je svojim izlaganjem pred Ujedinjenim narodima član Predsjedništva BiH Željko Komšić „ozbiljno narušio odnose Hrvata i Bošnjaka“ u Federaciji Bosne i Hercegovine.

„Odbacujemo aluzije nelegitimnog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, koji je ozbiljno narušio odnose između Hrvata i Bošnjaka u Federaciji BiH. On nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju stabilnost i napredak Bosne i Hercegovine te koče njen evropski i euroatlantski put“, poručio je Grlić Radman putem društvene mreže X.

Njegova izjava uslijedila je nakon Komšićevog govora na Generalnoj skupštini UN-a, u kojem je, između ostalog, kritikovao međunarodnu zajednicu zbog, kako je naveo, „embarga na demokratiju“ u BiH, te se osvrnuo na poništenu presudu u predmetu „Kovačević“ pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Komšić je u svom govoru istakao da je „jedna od država dala finansijsku donaciju Evropskom sudu za ljudska prava i kasnije se pojavila u istom predmetu kao zainteresovana strana, što je primjer klasične političke korupcije“.

Ranije istog dana Komšićeve izjave komentarisao je i premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji je odbacio njegove navode nazvavši ih „neutemeljenim aluzijama“.