Grlić Radman nakon sastanka sa Schmidtom: Čvrsta podrška evropskom putu BiH

RTV SLON
Christian Schmidt i Grlić Radman/ Foto: Društvene mreže

Hrvatska snažno podržava članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, izjavio je u subotu ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman nakon sastanka s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, koji je održan u Zagrebu.

Grlić Radman je na društvenoj mreži X naveo da je tokom razgovora ponovio, kako je istakao, „čvrstu podršku Hrvatske Dejtonskom mirovnom sporazumu i evropskom putu Bosne i Hercegovine“, ocijenivši sastanak kao „veoma konstruktivan“.

Prema njegovim riječima, teme razgovora bile su usmjerene na „političko predstavljanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, izborno zakonodavstvo i očuvanje ustavnog poretka zemlje“.

Hrvatski ministar je naglasio da Hrvatska ostaje snažan zagovornik stabilnosti i ekonomskog prosperiteta Bosne i Hercegovine, te da kontinuirano podržava dijalog, funkcionalnost institucija i, kako je naveo, „ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda“.

Podsjetio je i na značaj Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je parafiran 21. novembra 1995. godine u Daytonu, u američkoj saveznoj državi Ohio, a zvanično potpisan 14. decembra iste godine u Parizu, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini.

