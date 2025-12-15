GSS Srebrenik dobio novo vozilo UTV Segway 1000 za akcije spašavanja

Ali Huremović
GSS Srebrenik dobio novo vozilo UTV Segway 1000 uz podršku Civilne zaštite TK

Gorska služba spašavanja Srebrenik danas je prezentirala novo vozilo UTV Segway 1000, koje će značajno unaprijediti kapacitete ove službe u intervencijama na terenu širom Tuzlanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine.

Nabavka ovog specijalizovanog vozila realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, s kojom GSS Srebrenik već više od deset godina ostvaruje uspješnu saradnju. GSS Srebrenik djeluje kao sastavni dio Kantonalne uprave civilne zaštite TK, odnosno kao služba GSS-a TK.

Novo vozilo namijenjeno je za djelovanje na zahtjevnim terenima i u vanrednim situacijama, te će, kako ističu iz GSS-a Srebrenik, imati važnu ulogu u akcijama spašavanja i zaštite stanovništva.

Iz ove službe posebno su zahvalili Kantonalnoj upravi civilne zaštite TK na kontinuiranoj podršci, zajedničkom radu i razumijevanju potreba spasilačkih timova, naglašavajući da kvalitetni uslovi rada direktno doprinose efikasnijem spašavanju ljudskih života.

GSS Srebrenik poručuje da će i u budućnosti nastaviti raditi na jačanju svojih kapaciteta, s ciljem sigurnije budućnosti za građane Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.

