GSS Srebrenik dobio novo vozilo UTV Segway 1000 za akcije spašavanja

Gorska služba spašavanja Srebrenik danas je prezentirala novo vozilo UTV Segway 1000, koje će značajno unaprijediti kapacitete ove službe u intervencijama na terenu širom Tuzlanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine.

Nabavka ovog specijalizovanog vozila realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, s kojom GSS Srebrenik već više od deset godina ostvaruje uspješnu saradnju. GSS Srebrenik djeluje kao sastavni dio Kantonalne uprave civilne zaštite TK, odnosno kao služba GSS-a TK.

1 od 5

Novo vozilo namijenjeno je za djelovanje na zahtjevnim terenima i u vanrednim situacijama, te će, kako ističu iz GSS-a Srebrenik, imati važnu ulogu u akcijama spašavanja i zaštite stanovništva.

Iz ove službe posebno su zahvalili Kantonalnoj upravi civilne zaštite TK na kontinuiranoj podršci, zajedničkom radu i razumijevanju potreba spasilačkih timova, naglašavajući da kvalitetni uslovi rada direktno doprinose efikasnijem spašavanju ljudskih života.

GSS Srebrenik poručuje da će i u budućnosti nastaviti raditi na jačanju svojih kapaciteta, s ciljem sigurnije budućnosti za građane Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.