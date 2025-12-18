Halilagić razgovarao s predstavnicima Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić primio je danas u radnu posjetu delegaciju članova Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predvođenu predsjednikom Kluba Muamerom Zukićem.

Tokom sastanka razgovarano je o jačanju međuinstitucionalne saradnje, te pitanjima od interesa za Tuzlanski kanton.

Sagovornici su istakli važnost kontinuiranog dijaloga, koordinacije i saradnje zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima, s ciljem stvaranja preduslova za ravnomjeran razvoj Federacije BiH i Bosne i Hercegovine u cjelini. Izražena je obostrana spremnost za nastavak i unapređenje saradnje, uz razmjenu iskustava i dobrih praksi u radu institucija.

Predsjednik Kluba Muamer Zukić istakao je da je cilj posjete razgovor s predstavnicima izvršne vlasti na terenu, te da Klub delegata bošnjačkog naroda nastupa jedinstveno i iznadstranački, s ciljem pružanja podrške u okviru svojih nadležnosti.

– Više puta smo rekli, na svim ovim sastancima, da je najviši vitalni interes bošnjačkog naroda Bosna i Hercegovina, država svih njenih građana i naroda, na cijelom njenom području, i to su zapravo naše nacionalne vrijednosti, univerzalne ljudske vrijednosti, oko toga bi se svi, odmah, ljudi trebali i mogli okupiti – kazao je Zukić, saopćeno je iz Vlade TK.