Hipertenzija najčešći i najveći pojedinačni faktor rizika po zdravlje

Hipertenzija (povišeni krvni pritisak), sama po sebi, ne boli. To je njena osnovna značajka. Ujedno je i najčešći i najveći pojedinačni faktor rizika po zdravlje.

Kako je još kazala specijalista socijalne medicine, rukovoditeljica Službe za socijalnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH prim. dr. Adnana Dizdarević Maksumić, u slučaju hipertenzije ljudi se žale na zujanje u ušima, glavobolju, često su to i krvarenja iz nosa ili popucali kapilari u beloočnicama očiju.

– To su već uznapredovali znaci da se nešto dešava, odnosno da su povećane vrijednosti krvnog pritiska – kazala je na Svjetski dan hipertenzije.

Savjetuje redovno kontrolisanje krvnog pritiska, kako u kućnim uvjetima tako i kod ljekara porodične medicine.

– Redovno znači barem jednom godišnje, za zdrave ljude. Ako se govori o starijim ili ljudima u povećanom riziku, te kontrole trebalo bi da budu i češće. Pacijentu se sugerira, a preporuka je i za sve nas, da se počne sa higijansko-dijetetskim režimom prehrane što znači prije svega smanjiti dnevni unos soli – kazala je, navode iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Preporuka je Svjetske zdravstvene organizacije da to bude do pet grama dnevno, a procjene su da je to kod nas oko 11 grama dnevno

Dizdarević Maksumić savjetuje i prestanak pušenja, ograničiti unos alkohola i kofeina, te konzumirati svježe voće i povrće i orašaste plodove. U ishranu uvesti što više ribe i bijelog mesa, a izbjegavati crveno meso.

Svjetski dan hipertenzije obilježen je ove godine pod motom ‘Precizno mjerite svoj krvni pritisak, kontrolišite ga, živite duže”, fokusirajući se na borbu protiv niske stope svijesti o hipertenziji širom svijeta, posebno u područjima sa niskim do srednjim prihodima.

