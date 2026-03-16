Hoće li danas biti ukinute akcize na gorivo?

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas razmatra prijedlog izmjena Zakona o akcizama kojim bi se omogućilo smanjenje ili privremeno ukidanje akciza na naftne derivate u slučaju poremećaja na tržištu.

Razlog za pokretanje ove inicijative je značajan rast cijena nafte na svjetskom tržištu, koji je u posljednjem periodu povećan za oko 25 posto, uz procjene da bi cijene mogle nastaviti rasti. Taj trend već se odražava i na tržište goriva u Bosni i Hercegovini, gdje su cijene na benzinskim pumpama u porastu.

U javnosti je već primjetno poskupljenje goriva, a prema dostupnim informacijama rast cijena trenutno je izraženiji u Republici Srpskoj nego u Federaciji BiH. Za razliku od pojedinih zemalja u regionu koje su već uvele mjere kako bi zaštitile potrošače, u Bosni i Hercegovini do sada nisu donesene konkretne odluke koje bi ublažile posljedice nestabilnosti na tržištu nafte.

Predložene izmjene Zakona o akcizama predviđaju da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dobije ovlaštenje da u vanrednim okolnostima može donijeti odluku o smanjenju ili ukidanju akciza na naftne derivate. Takva odluka mogla bi se primjenjivati najduže šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

Zakon je upućen u hitnu proceduru, a da bi stupio na snagu potrebno je da ga usvoje oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Predlagač zakonskog rješenja je šef Kluba zastupnika SDP-a u Predstavničkom domu Saša Magazinović, koji je pojasnio da je cilj izmjena omogućiti brzu reakciju vlasti u kriznim situacijama.

„Ovim modelom se predviđa da se daje zakonska mogućnost Vijeću ministara da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate definisane zakonom. Odluka te vrste može se donijeti u bilo kojem trenutku, bez usvajanja novog zakona i dugotrajne parlamentarne procedure, na period od maksimalno šest mjeseci u toku jedne godine“, kazao je Magazinović.

Dodao je da bi usvajanjem ovog zakona Vijeće ministara dobilo trajni mehanizam koji bi omogućio bržu reakciju u sličnim situacijama.

Smanjenje akciza, koje predstavljaju jedan od značajnih budžetskih prihoda, svakako bi imalo utjecaj na javne finansije. Ipak, pojedini stručnjaci smatraju da u kriznim okolnostima država treba reagovati kako bi zaštitila potrošače, jer rast cijena goriva često povlači i poskupljenje brojnih drugih proizvoda i usluga.