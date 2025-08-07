IDDEEA raspisala tender od 18,7 miliona KM za lične karte i vozačke dozvole

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) raspisala je tender vrijedan 18,7 miliona KM za nabavku obrazaca ličnih karata i vozačkih dozvola, uz iznajmljivanje i integraciju opreme za njihovu personalizaciju u postojeći softverski sistem.

Ugovor će se realizovati kroz okvirni sporazum na period od četiri godine, a procijenjena vrijednost posla bez PDV-a iznosi 16 miliona KM.

Predmet nabavke su obrasci ličnih karata s elektronskim memorijskim elementom i obrasci vozačkih dozvola, a nabavka uključuje i opremu za personalizaciju dokumenata, njenu integraciju u postojeće aplikacije, redovno održavanje i obezbjeđenje potrošnog materijala.

IDDEEA već koristi informacione sisteme eSPRINT i SPRINT, koji omogućavaju lasersku i ink jet personalizaciju podataka, obradu elektronskih čipova, pakovanje i kontrolu kvaliteta dokumenata, kao i obradu tahografskih kartica i elektronskih propusnica.

Oba sistema koriste zajedničku Oracle Enterprise bazu podataka i razvijeni su u C# i C++ programskim jezicima, pri čemu agencija posjeduje izvorni kod svih rješenja.

Tehnička dokumentacija precizira da obrasci ličnih karata moraju sadržavati memorijski čip minimalnog kapaciteta 128 KB, sa JavaCard operativnim sistemom (verzija 3.1 ili viša), podrškom za SAC, logičkim firewallom i sigurnosnim standardima u skladu s ICAO/DOC.9303 i Common Criteria EAL 5.

Ponude se mogu dostaviti do 29. septembra 2025. godine do 10:00 sati, a javno otvaranje planirano je istog dana u 12:00 sati u sjedištu IDDEEA-e u Banjoj Luci.

Ovaj tender ima za cilj unapređenje procesa izdavanja biometrijskih dokumenata u Bosni i Hercegovini i osiguravanje efikasnije personalizacije ličnih dokumenata.