Idealna temperatura u domu tokom zime, kako uštedjeti energiju i sačuvati udobnost

Idealna temperatura u domu postaje posebno važna dolaskom zimske sezone, kada su dani kraći, a noći hladnije, pa mnogi posežu za višim podešavanjima termostata.

Ipak, važno je pronaći ravnotežu između ugodne topline i racionalne potrošnje električne energije, kako bi računi ostali pod kontrolom, a boravak u prostoru prijatan.

Britansko Ministarstvo energetike tokom zimskih mjeseci preporučuje da se termostat postavi između 20 i 21 stepen, dok bi temperatura trebala biti niža tokom spavanja ili kada niste kod kuće.

Idealna temperatura u domu zavisi i od navika ukućana, ali ove smjernice pomažu u pametnijem korištenju energije.

Dnevni boravak i spavaća soba

Dnevni boravak, prostorija u kojoj se provodi najviše vremena, prema savjetima stručnjaka treba održavati na temperaturi između 19 i 22 stepena.

Ovaj raspon omogućava udobnost tokom odmora i druženja, uz redovno provjetravanje koje je važno i zimi kako bi se prostor osvježio.

Spavaća soba bi trebala biti najhladnija prostorija u stanu ili kući. Idealna temperatura u njoj kreće se između 16 i 18 stepeni, jer niže temperature doprinose kvalitetnijem snu.

Pretopla soba može izazvati nemir, češća buđenja i duže uspavljivanje, dok se temperature ispod 16 stepeni ne preporučuju zbog osjećaja nelagode i mogućeg pada imuniteta.

Kuhinja i kupatilo

Kuhinja ne zahtijeva visoku temperaturu, jer se tokom kuhanja prostor dodatno zagrijava. Optimalno je održavati oko 20 stepeni, što pruža dovoljnu udobnost bez rizika od prevelike vlage. Prehladna kuhinja može dovesti do kondenzacije, pojave buđi i oštećenja zidova.

Kupatilo bi, prema preporukama stručnih portala, trebalo održavati na oko 21 stepen. Takva temperatura omogućava ugodan boravak i smanjuje negativne efekte vlage.

Ipak, treba biti oprezan s pretjeranim zagrijavanjem, jer topli tuševi dodatno podižu temperaturu i mogu smanjiti količinu kiseonika u prostoriji.

Pravilnim podešavanjem grijanja i prilagođavanjem temperature svakoj prostoriji, idealna temperatura u domu može se postići bez nepotrebnog rasipanja energije i uz maksimalnu udobnost tokom zimskih mjeseci.