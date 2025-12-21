Muškarci ipak ne glume da su loše kad imaju temperaturu 37, postoje naučni dokazi koji potvrđuju da razlike u osjećaju bolesti između muškaraca i žena nisu samo stvar navike, kulture ili pretjerivanja, već imaju uporište u biologiji i načinu na koji tijelo reaguje na infekciju.

Ipak nije gluma

Godinama je takozvani muški grip bio predmet šale, naročito u situacijama kada muškarci s blagom temperaturom i iscrpljenošću traže mirovanje, dok žene često nastavljaju s dnevnim obavezama i pri znatno višoj temperaturi. Međutim, savremena istraživanja sve češće ukazuju na to da su hormoni, genetika i imuni odgovor razlozi zbog kojih muškarci subjektivno, ali i objektivno, teže podnose povišenu tjelesnu temperaturu.

Naučnici već duže vrijeme govore o tome da polni hormoni imaju jak uticaj na imuni sistem. Estrogen, koji je dominantan kod žena, dokazano pojačava imuni odgovor organizma. To znači da tijelo brže prepoznaje virus, efikasnije proizvodi antitijela i često uspijeva ranije staviti infekciju pod kontrolu. Upravo zbog toga žene nerijetko imaju blaže simptome prehlade i gripe, iako termometar pokazuje višu temperaturu.

Sa druge strane, testosteron, dominantan muški hormon, ima suprotan efekat. Istraživanja pokazuju da testosteron djeluje blago imunosupresivno, odnosno može oslabiti reakciju imunog sistema na virusne infekcije. To rezultira sporijim i manje efikasnim odgovorom organizma, zbog čega simptomi umora, bolova u mišićima i opšte slabosti mogu biti izraženiji čak i pri temperaturi od 37 stepeni.

Ove tvrdnje potvrđuju i analize objavljene u uglednim medicinskim publikacijama, kao i tumačenja stručnjaka sa institucija Harvard Medical School, gdje se navodi da muškarci češće imaju teže simptome respiratornih infekcija i slabiji odgovor na vakcinaciju protiv gripe. Slični zaključci objavljivani su i u medicinskim časopisima koji djeluju pod okriljem BMJ, gdje se razmatraju polne razlike u imunološkoj reakciji.

Važnu ulogu ima i genetika. Žene imaju dva X hromozoma, a upravo se na X hromozomu nalazi veliki broj gena koji učestvuju u regulaciji imunog sistema. To ženama daje određenu biološku prednost u borbi protiv infekcija, jer njihov organizam raspolaže širim spektrom imunoloških mehanizama.

Zbog svega navedenog, osjećaj iscrpljenosti, slabosti i potrebe za mirom kod muškaraca sa relativno niskom temperaturom nije izmišljanje niti dramatizacija. Radi se o realnom fiziološkom odgovoru organizma koji drugačije reaguje na infekciju nego ženski organizam. Nauka time potvrđuje da popularna šala o muškarcima i temperaturi nema mnogo veze sa glumom, nego sa hormonima, genima i načinom na koji imuni sistem funkcioniše.