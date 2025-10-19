Stižu topliji dani: Naredne sedmice nagli skok temperature

RTV SLON
Pretežno sunčano vrijeme/ Vremenska prognoza
Foto: Ilustracija/Pixabay

Vrijeme u Tuzli 

Danas u Tuzli očekuje se pretežno sunčano i vedro vrijeme, bez padavina. Jutarnja temperatura iznosi oko 3°C, dok će se u poslijepodnevnim satima popeti do 14°C. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno s udarima do 4,6 m/s.

Preporučuje se laganija jakna u jutarnjim satima, dok će dan biti ugodan za boravak na otvorenom. Za područje Tuzle nisu izdata nikakva upozorenja.

Vremenska prognoza za sedam dana

U narednih sedam dana prognozira se porast temperatura i stabilnije vrijeme. Utorak i srijeda bit će sunčani s maksimalnim temperaturama do 19°C, dok se od četvrtka očekuje porast i do 25°C. Petak i subota donose najviše temperature, ali i mogućnost kratkotrajnih pljuskova. Najpogodniji dan za boravak u prirodi bit će petak, s visokim temperaturama i minimalnom vjerovatnoćom padavina. Za ovaj period nema aktivnih upozorenja.

