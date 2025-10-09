IDEM koncert u Tuzli: Zagrebački muzičar Antun Aleksa stiže u klub Baza

Ali Huremović
IDEM koncert u Tuzli: Zagrebački muzičar Antun Aleksa stiže u klub Baza

Jedan od najzanimljivijih i najautentičnijih glasova savremene regionalne muzičke scene, zagrebački izvođač IDEM, stiže u Tuzlu.

Koncert će biti održan u petak, 17. oktobra, u klubu Baza, koji će na jednu noć postati epicentar muzičke energije i emocije.

Iza projekta IDEM stoji muzičar Antun Aleksa, čiji rad donosi jedinstvenu kombinaciju sirove emotivnosti i precizne lirike. Njegov zvuk vješto spaja alternative pop s punk senzibilitetom i iskrenim, nepretencioznim pristupom, što ga je brzo izdvojilo na muzičkoj sceni.

Nakon niza rasprodanih nastupa u Zagrebu i sve većeg broja fanova širom regije, IDEM dolazi i pred tuzlansku publiku, gdje se očekuje energičan i intiman koncertni doživljaj.

Ulaznice su u pretprodaji dostupne po cijeni od 10 KM, dok će na dan koncerta iznositi 15 KM. Očekuje se veliko interesovanje za nastup koji se već opisuje kao obavezni muzički događaj ove jeseni u Tuzli.

