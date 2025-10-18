Inicijativa iz Srebrenika: Građani traže sistemsko rješenje za napuštene životinje

Građani i udruženje Bella Paw Srebrenik predali peticiju za osnivanje gradskog skloništa za napuštene pse i mačke.

“U okviru građanske inicijative dana 15.10.2025, zvanično je predana peticija u gradsku pisarnicu, upućena gradonačelniku. Ista peticija je, u skladu sa protokolom, dostavljena i Gradskom vijeću ,kako bi svi nadležni organi bili pravovremeno informisani.

Cilj ove inicijative je osnivanje gradskog skloništa za napuštene pse i mačke.
Peticiju je potpisalo preko 2000 građana, što jasno pokazuje da pitanje napuštenih životinja predstavlja ozbiljan i dugotrajan problem u našoj lokalnoj zajednici i da postoji snažna volja građana da se taj problem riješi na human, odgovoran i sistemski način.

Kroz ovu inicijativu građani pozivaju Gradsku upravu da:

-Osnuje i finansira gradsko sklonište za napuštene pse i mačke;

-Obezbijedi veterinarsku njegu,sterilizaciju i kastraciju te adekvatne uslove za smještaj napuštenih i izgubljenih životinja;

-Uspostavi jasne procedure za evidenciju i zbrinjavanje napuštenih životinja;

-Ostvari suradnju sa udruženjima, volonterima i veterinarskim službama;

-Pokrene edukativne kampanje o odgovornom vlasništvu,potrebi sterilizacije odnosno kastracije, kao i potrebi udomljavanja napuštenih životinja.

Od gradske uprave Srebrenik očekujemo da prepozna važnost ove inicijative i da izradu i finansiranje projekta uvrsti u budžet za narednu godinu.

Problem napuštenih životinja se ne može rješavati privremenim mjerama.Potrebna je jasna strategija i trajno rješenje koje će donijeti dobrobit i životinjama i zajednici.

Pozivamo sve građane,udruženja i medije da podrže ovu inicijativu i zajednički doprinesu izgradnji humanijeg, odgovornijeg i sigurnijeg Srebrenika za sve njegove stanovnike, uključujući i one koji ne mogu govoriti u svoje ime.”

Za više informacija – kontakt:
UZZŽ BELLA PAW SREBRENIK
e-mail: [email protected]
060/300-9860

