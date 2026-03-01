Iranski državni mediji potvrdili: Vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei je ubijen

Iranski državni mediji potvrdili su da je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, ubijen/ Foto: Wikipedia commons

Vijest je uslijedila nakon što je bivši američki predsjednik Donald Trump ranije tokom večeri na društvenoj mreži Truth Social naveo da je Khamenei mrtav.

Prema navodima državnih medija, u Iranu će nakon njegove smrti biti proglašeno 40 dana javne žalosti, prenosi Sky News.

Istovremeno je saopćeno da su najmanje četiri zgrade u kompleksu vrhovnog vođe u centralnom dijelu Teherana pogođene u subotu, 28. februara, tokom opsežnih američko-izraelskih napada na Iran.

Iranska novinska agencija Fars ranije je objavila da su u napadima ubijena četiri člana porodice vrhovnog vođe Irana Alija Khameneija. Kako je navedeno, među stradalima su ajatolahova kćerka, zet, unuka i snaha.

