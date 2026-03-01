Iranski državni mediji potvrdili: Vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei je ubijen

Vijest je uslijedila nakon što je bivši američki predsjednik Donald Trump ranije tokom večeri na društvenoj mreži Truth Social naveo da je Khamenei mrtav.

Prema navodima državnih medija, u Iranu će nakon njegove smrti biti proglašeno 40 dana javne žalosti, prenosi Sky News.

Istovremeno je saopćeno da su najmanje četiri zgrade u kompleksu vrhovnog vođe u centralnom dijelu Teherana pogođene u subotu, 28. februara, tokom opsežnih američko-izraelskih napada na Iran.

Iranska novinska agencija Fars ranije je objavila da su u napadima ubijena četiri člana porodice vrhovnog vođe Irana Alija Khameneija. Kako je navedeno, među stradalima su ajatolahova kćerka, zet, unuka i snaha.