Iranski predsjednik se izvinio susjednim zemljama zbog napada

Iransko privremeno vijeće za vođenje države donijelo je odluku da Iran više neće pokretati napade na susjedne zemlje, osim u slučaju da napad na Iran potekne upravo s njihove teritorije, izjavio je predsjednik Irana Masoud Pezeshkian u današnjem obraćanju, prenosi Al Jazeera

Prema navodima iranskih državnih medija, Pezeshkian je tom prilikom uputio i izvinjenje susjednim državama zbog udara koje je Iran izveo proteklih dana.

„Oni će svoje snove o našoj bezuslovnoj predaji ponijeti sa sobom u grob. Izvinjavam se susjednim zemljama. Nemamo namjeru da napadnemo druge zemlje“, poručio je Pezeshkian.

Dodao je kako Iran želi graditi saradnju sa državama u regionu.

„Pružamo ruku susjednim zemljama na saradnju u jačanju regionalne sigurnosti“, naveo je iranski predsjednik.

Njegova poruka dolazi nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je ranije rekao da Washington neće pregovarati s Teheranom bez, kako je naveo, „bezuslovne predaje“ Irana.

Istovremeno, tenzije u regionu i dalje su visoke. Zemlje Zaljeva jutros su saopćile da su presrele nove balističke rakete i dronove nakon što je Iran pokrenuo novi val odmazdnih napada.

U međuvremenu su izraelski ratni avioni izveli snažne zračne udare na Bejrut i Teheran, čime se dodatno produbljuje kriza na Bliskom istoku.