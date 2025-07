Iron Puki pozvan na prvu WBA evropsku konvenciju, borit će se pod zastavom BiH

Bosanskohercegovački profesionalni bokser Edin Puhalo, alijas Iron Puki, pozvan je da učestvuje na prvoj historijskoj WBA evropskoj konvenciji, koja će biti održana od 15. do 18. jula u Madridu.

Ovo je prvi put u 103-godišnjoj historiji najstarije i najuglednije bokserske organizacije na svijetu „World Boxing Association“ (WBA) da se ovakav događaj održava u Evropi, saopćeno je iz tima Iron Pukija.

Poziv bh. bokseru stigao je lično od predsjednice WBA za Evropu Marijane Borisove, kao i od kompletnog WBA komiteta. Iron Puki će, kao dvostruki prvak Evrope i jedan od najuspješnijih sportista koje BiH ima, predstavljati našu državu na najvećem mogućem nivou.

Veliki uspjeh Iron Pukija u ovoj godini je i to što je rangiran na visokom 10. mjestu svjetske WBA liste u svojoj kategoriji, među 1.560 profesionalnih boraca iz cijelog svijeta. On je ujedno i jedini bokser iz jugoistočne Evrope koji se nalazi na ovoj elitnoj listi, što njegov uspjeh čini još značajnijim, ne samo za BiH, već i za cijeli region.

– Velika je čast biti pozvan na ovakav događaj. Drago mi je da sam dobio priliku da učestvujem i da predstavljam svoju domovinu jer nema svaki sportista šansu da bude dio svjetske bokserske elite. Također, drago mi je što sam prvi evropski WBA prvak u historiji ove organizacije, to je čast koja se ne zaboravlja – izjavio je Puki.

Tokom konvencije planirane su i tri borbe za regionalne naslove, a Puki bi trebao nastupiti u jednoj od glavnih borbi 17. jula. Prvobitno je protivnik trebao biti bokser iz Engleske, ali je zbog povrede otkazao te se ovih dana očekuje potvrda novog protivnika.

Iron Puki se za ovaj nastup priprema već više od tri mjeseca i naglašava koliko je ovaj poziv značajan, kako za njega lično, tako i za Bosnu i Hercegovinu.

– Gdje god idem, predstavljam državu srcem i djelima. Svaki moj korak na svjetskoj sceni nosi zastavu BiH bez obzira na to ko stoji iza mene, a ko ne. Vjerujem da se snaga jednog naroda vidi upravo kroz ljude koji svojim radom i rezultatima mijenjaju percepciju o toj zemlji. Ako sam uspio da BiH bude prepoznata u krugovima svjetskog boksa, od Evrope preko Japana pa sve do Amerike, to nije samo moj lični uspjeh, to je i odgovornost, jer sportista mog renomea i dometa ne predstavlja samo sebe – on postaje simbol onoga odakle dolazi – poručio je.