Uspjeh bh. boksera: Edin Puhalo prestigao Jakea Paula na svjetskoj WBA listi

Jake Paul više se ne nalazi na rang-listi Svjetske boksačke asocijacije (WBA) u kruzer kategoriji, nakon što je prošlog mjeseca poražen u borbi teške kategorije protiv Anthony Joshua.

Paul, bivši YouTuber koji je posljednjih godina započeo profesionalnu boksačku karijeru, u julu je ušao na WBA rang-listu kao 14. izazivač, nakon pobjede nad bivšim svjetskim prvakom Julio César Chávez Jr.. Ubrzo je pao na 15. mjesto, a zatim je u potpunosti ispao s liste nakon ažuriranja koje je WBA objavila 31. decembra, prenosi BBC.

U borbi održanoj na Floridi, Paul (28) je veći dio meča proveo izbjegavajući direktne razmjene s iskusnim britanskim bokserom, prije nego što je dva puta oboren u petoj rundi. Borba je završena u šestoj rundi, kada je Paul pretrpio drugi poraz u profesionalnoj karijeri.

Zbog povreda zadobijenih u tom meču, Paul je podvrgnut operativnom zahvatu tokom kojeg su mu ugrađene dvije titanijumske pločice, a izvađeno mu je i nekoliko zuba zbog slomljene vilice.

Njegovo mjesto na WBA rang-listi zauzeo je bosanskohercegovački bokser Edin Puhalo, poznat kao Iron Puki, koji je u decembru zabilježio svoju 27. pobjedu u profesionalnoj karijeri i sada se nalazi na 15. poziciji.

Paulovo uvrštavanje na rang-listu prošle godine izazvalo je brojne kritike u boksačkim krugovima, naročito među tradicionalistima, koji su smatrali da je preskočio niz iskusnijih i etabliranih izazivača.