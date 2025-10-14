Isplata naknada civilnim žrtvama rata u Tuzlanskom kantonu

Selma Jatić
Isplata naknada civilnim žrtvama rata u Tuzlanskom kantonu
Foto: RTV Slon/Novac

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona sutra, 15. oktobra, izvršit će isplatu naknada civilnim žrtvama rata za mjesec septembar 2025. godine.

Za ovu namjenu osigurano je ukupno 495.325 KM, od čega 346.731 KM predstavlja federalni, a 148.594 KM kantonalni dio sredstava. Isplata će se izvršiti korisnicima koji svoja prava ostvaruju u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

Ministarstvo je saopćilo da se redovno podmiruju obaveze prema svim kategorijama korisnika socijalnih davanja, u skladu s planiranim budžetskim sredstvima. Ova naknada obuhvata civilne žrtve rata koje imaju priznata prava po osnovu invaliditeta, porodične naknade ili drugih oblika pomoći utvrđenih zakonom.

Tuzlanski kanton i ove godine nastoji održati kontinuitet u isplati svih socijalnih davanja, kako bi se osigurala finansijska stabilnost korisnika i ublažile posljedice teškog socioekonomskog položaja ove populacije.

