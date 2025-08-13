Počinje isplata socijalnih davanja za civilne žrtve rata

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona saopćilo je je danas izvršilo isplatu socijalnih davanja namijenjenih civilnim žrtvama rata za juli 2025.

Isplata obuhvata dva dijela: Federalni dio u iznosu od 334.856,00 KM i Kantonalni dio u iznosu od 147.791,00 KM.

Ukupno, za ovu kategoriju korisnika bit će isplaćeno 482.647,00 KM.

Ministarstvo finansija podsjeća korisnike da sredstva mogu biti podignuta u skladu s redovnim procedurama, te apeluje da se poštivaju uobičajeni termini i pravila za podizanje novca kako bi isplata protekla uredno.

Ova isplata predstavlja redovan oblik podrške civilnim žrtvama rata, a Ministarstvo kontinuirano radi na osiguranju blagovremenih i redovnih isplata za sve korisnike socijalnih davanja.