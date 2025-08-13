Počinje isplata socijalnih davanja za civilne žrtve rata

Selma Jatić
Isplata naknada za civilne žrtve rata
Foto: RTV Slon/Novac

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona saopćilo je je danas izvršilo isplatu socijalnih davanja namijenjenih civilnim žrtvama rata za juli 2025.

Isplata obuhvata dva dijela: Federalni dio u iznosu od 334.856,00 KM i Kantonalni dio u iznosu od 147.791,00 KM.

Ukupno, za ovu kategoriju korisnika bit će isplaćeno 482.647,00 KM.

Ministarstvo finansija podsjeća korisnike da sredstva mogu biti podignuta u skladu s redovnim procedurama, te apeluje da se poštivaju uobičajeni termini i pravila za podizanje novca kako bi isplata protekla uredno.

Ova isplata predstavlja redovan oblik podrške civilnim žrtvama rata, a Ministarstvo kontinuirano radi na osiguranju blagovremenih i redovnih isplata za sve korisnike socijalnih davanja.

