Počela isplata naknada civilnim žrtvama rata za septembar

Edina Rizvić Aščić
Novac/Isplata pomoci/isplata podrske/ Isplata penzija/penzije/ pravila za doprinose/ naknada
Foto: RTV Slon/ Novac, konvertibilna marka

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona saopćilo je da je u srijedu, 15. oktobra 2025. godine, počela isplata socijalnog davanja za civilne žrtve rata za mjesec septembar 2025. godine.

Za ovu namjenu osigurana su ukupno 495.325 konvertibilnih maraka. Od tog iznosa, federalni dio iznosi 346.731 KM, dok je kantonalni dio 148.594 KM.

Isplatom ovih sredstava nastavlja se redovna podrška osobama koje ostvaruju pravo na naknadu po osnovu statusa civilne žrtve rata, čime se osigurava kontinuitet u ispunjavanju zakonom propisanih obaveza.

