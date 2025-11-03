Isprobali smo: Street View Tuzla konačno dostupan, pogledajte grad

Street View Tuzla napokon je postao dostupan korisnicima Google mapa, donoseći mogućnost da se ulice našeg grada istraže iz potpuno nove perspektive. Ovaj digitalni pogled na Tuzlu sniman je tokom ljeta 2024 godine, a sada je zvanično objavljen i omogućava šetnju kroz urbane ulice, trgove i prepoznatljive gradske lokacije direktno na ekranu telefona ili računara.

Dolazak ove usluge predstavlja značajan trenutak, jer Tuzla time staje uz bok velikim svjetskim destinacijama koje godinama koriste Google Street View za promociju turizma, bolju navigaciju i digitalnu prezentaciju gradskog prostora. Već na prvi pogled jasno je koliko ovaj alat mijenja doživljaj grada, jer svako može provjeriti izgled naselja, trgova, šetališta i važnih objekata bez fizičkog obilaska.

Posebnu pažnju privlače kadrovi centra grada, šireg centra oko Brčanske Malte i naselja uz glavne saobraćajnice. Street View Tuzla otvara priliku i mnogim našim sugrađanima koji žive u inostranstvu da se vrate u svoj grad barem digitalno, kao i turistima koji planiraju posjetu i žele istražiti znamenitosti prije dolaska.

Snimanje je obavljeno modernom Google opremom, a mnoge ulice pokrivene su sa visokom rezolucijom koja omogućava detaljan prikaz okruženja. Iako određeni dijelovi grada još uvijek nisu kompletirani, očekuje se da će Google postepeno dodavati nove rute i osježavati snimke u budućnosti.

Zahvaljujući ovom projektu, građani i posjetioci Tuzle sada imaju još jedan alat koji doprinosi boljoj orijentaciji, turističkom razvoju i modernoj digitalnoj prezentaciji grada. Street View Tuzla ujedno pruža dodatnu vrijednost lokalnom biznisu, jer se lokacije lakše pronalaze i vizualno prepoznaju putem mapa.

Ako želite pogledati snimke, dovoljno je otvoriti Google karte, odabrati Street View ikonu i krenuti u virtualnu šetnju Tuzlom.