Tužilaštvo u Milanu otvorilo je istragu protiv italijanskih državljana koji su, prema navodima tamošnjih medija, tokom opsade Sarajeva plaćali ogromne sume novca kako bi mogli učestvovati u pucanju na stanovnike bh. prijestonice iz zabave.

Kako prenose Il Giorno i La Repubblica, riječ je o italijanskim ekstremistima, uglavnom desničarskim fanaticima i zaljubljenicima u oružje, koji su između 1993. i 1995. godine odlazili na brda iznad Sarajeva i, uz dozvolu i logistiku tadašnjih srpskih milicija, pucali na civile. U opsadi Sarajeva ubijeno je više od 11.000 ljudi, među njima i više od 1.600 djece.

Prema izvještajima italijanskih medija koje prenosi agencija Ansa, istragu vodi milanski tužilac Alessandro Gobbis, pod optužbama za namjerno ubistvo počinjeno s posebnom okrutnošću i iz podlih motiva.

Optužbe su zasad usmjerene protiv nepoznatih osoba, a slučaj je pokrenut nakon prijave italijanskog novinara i pisca Ezija Gavazzenija, koji je dostavio dokaze uz pomoć advokata i bivšeg sudije Guida Salvinija.

Prema svjedočenjima prikupljenim širom sjeverne Italije, “vikend snajperisti” okupljali su se u Trstu, a zatim odlazili na položaje oko Sarajeva, gdje su mogli “učestvovati u opsadi” nakon što bi platili milicijama bosanskih Srba bliskim Radovanu Karadžiću.

U spisu predmeta, kako navodi La Repubblica, nalazi se i izvještaj koji je Tužilaštvu u Milanu dostavila bivša gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, u kojem se detaljno opisuje praksa “ratnog turizma” i uloga pojedinaca koji su o tome svjedočili.

Tužilaštvo će u narednim sedmicama provjeravati svjedočenja i moguće saslušati osobe koje je Gavazzeni naveo u prijavi.

Sam autor prijave u izjavi navodi da su, prema dostupnim informacijama, “postojale različite cijene za ubistva”: djeca su “koštala više”, zatim muškarci, dok su starije osobe mogle biti ubijene “besplatno”.

Gavazzeni se poziva i na dokumentarni film “Sarajevo Safari” reditelja Mirana Županića iz 2022. godine, koji govori o stranim državljanima koji su plaćali da pucaju po Sarajevu tokom rata. U filmu se pojavljuje i anonimni svjedok, dok su istražitelji u Italiji zatražili pristup autorskim materijalima.

Mediji podsjećaju da su pojedini izvori u filmu i dokumentima naveli da su u “snajperskom turizmu” učestvovali i državljani SAD-a, Kanade, Rusije i Italije, te da su iza cijele operacije mogle stajati strukture srpske državne sigurnosti i tadašnja aviokompanija Aviogenex, koja je omogućavala prevoz stranaca do Beograda i dalje prema ratnim zonama.

Prema navodima iz tužbe, “klijenti” su bili bogati ljudi, često zaljubljenici u lov i oružje, koji su za novac kupovali priliku da učestvuju u ubijanju civila u opkoljenom gradu.