Iza JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla još jedna uspješna sezona

Uprkos zahtjevnoj sezoni, JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla osiguralo je stabilno vodosnabdijevanje za sve dijelove grada. Za razliku od 2024. godine, kada je bilo desetak dana otežanog snabdijevanja, ovog ljeta nije bilo poteškoća. To je rezultat realizacije generacijskog projekta dugoročnog vodosnabdijevanja, odnosno puštanja u rad novog cjevovoda u dužini od gotovo 30 kilometara, od čega 19,5 km ide od Stupara do Spreče, a 9,5 km od Spreče do Cerika.

„Svi kapaciteti su maksimalno iskorišteni. Na kraju smo rekonstruisali tri stara bunara i izgradili pet novih, pa je sada u funkciji sedam do osam bunara. Također, postrojenje za interventno vodosnabdijevanje na Ceriku, koje ima kapacitet do 300 litara u sekundi, radilo je sa nekih 100 litara, a nedostatak od 500 litara nadomješten je kapacitetima novih bunara”, rekao je Aid Berbić, direktor JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Jedan od ključnih projekata ove sezone bio je vodosnabdijevanje Grabovice, jednog od najvećih tuzlanskih naselja.

„Sigurno najznačajniji projekat je vodosnabdijevanje Grabovice, gdje je kompletno područje pokriveno novim vodovodnim mrežama, pumpnim stanicama i infrastrukturom. Iako projekat još nije u potpunosti završen, ovog ljeta veliki broj građana osjetio je blagodati“, dodao je Berbić.

Berbić naglašava da Vodovod već duže vremena traži rješenje za asfaltiranje prekopa nastalih nakon radova.

„Sve smo moguće kombinacije pokušali, a sada planiramo nabavku mini asfaltne baze koja bi omogućila brže i kvalitetnije saniranje. Uradimo čitav posao i na kraju ne možemo da poentiramo iz razloga što neko s kim imamo ugovore, ne odgovara onako promptno kao što mi to smatramo da treba”.

JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla nastavlja raditi na projektima poboljšanja vodosnabdijevanja u svim naseljima grada. Dugoročni planovi uključuju i izgradnju novih mreža i postrojenja, kao i optimizaciju svih kapaciteta kako bi građani imali pouzdanu i kvalitetnu vodu u svakom dijelu grada.