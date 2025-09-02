Izgradnja zgrade Soda So nije stala, ali postoje poteškoće

Informacija o tome da su stali radovi na obnovi zgrade Soda So, odnosno zgrade Vlade TK, demantovana je iz resornog minisatrstva. Ipak, ne kriju da postoje određene poteškoće koje će Vlada TK na čelu sa premijerom i komisijom za praćenje radova nastojati otkloniti u najkraćem roku.

„Što se tiče zgrade Vlade, radovi nisu stali, mi nismo obaviješteni kao investitori obaviješteni da su radovi zaustavljeni niti je nama neko došao sa informacijom da je došlo do obustave radova. Mi ono što imamo na raspolaganju, od strane nadzornog organa kao jedinog relevantnog faktora koji može obavijestiti investitora, jeste da ima određenih problematika, koje pokušavamo da riješimo gdje smo upoznati kao investitori.“, pojasnila je Anela Ajšić, ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

