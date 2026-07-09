Izložbe povodom godišnjice genocida u Srebrenici ponovo u New Yorku

Izložbe Memorijalnog centra Srebrenica i Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH), “Od riječi do nasilja: Životi iza Polja smrti” i “Naslijeđe nade nakon genocida u Srebrenici 1995: Putovanje nove generacije”, koje su prvobitno predstavljene 2025. godine povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida, ponovo će biti otvorene u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku.

Izložbe, pripremljene prošle godine za obilježavanje 30. godišnjice genocida, ovog jula će prvi put biti predstavljene zajedno u izložbenom prostoru sjedišta UN-a.

Prvi dio izložbe pruža uvid u genocid nad Bošnjacima počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine kroz fotografije svakodnevnih predmeta koji svjedoče o nasilno prekinutim životima, trajno razdvojenim porodicama, ali i posljedicama govora mržnje i ravnodušnosti pred mržnjom.

Drugi dio donosi priče osmero mladih ljudi koji su 1995. godine bili djeca ili su rođeni nakon genocida. Njihove priče i fotografije svjedoče o ljudskoj otpornosti i snazi ljubavi uprkos nezamislivom gubitku. One ističu novu generaciju koja čuva sjećanje i gradi kulturu empatije i mira.

Chaloka Beyani, pomoćnik generalnog sekretara UN-a i specijalni savjetnik za prevenciju genocida, rekao je za Detektor da je od ključne važnosti nastaviti pričati priču o Srebrenici kako bi se sačuvalo sjećanje na žrtve, podržala svjedočenja preživjelih i kroz pričanje tih priča doprinijelo sprečavanju budućih zločina.

“Upravo zato je važno da ove dvije duboko potresne i lične izložbe budu ponovo predstavljene, ovog puta zajedno, u sjedištu Ujedinjenih nacija, nudeći posjetiocima i delegacijama sveobuhvatan prikaz genocida u Srebrenici iz 1995. godine, kako bi znali, učili i pamtili”, rekao je.

Prema njegovim riječima, umjetničko promišljanje “pruža nam prostor da se suočimo s bolnim sjećanjima, pretvorimo ih u nešto što nas povezuje kao ljudska bića i iskoristimo ih za obrazovanje i prevenciju”.

“Svjestan sam da se ove izložbe dotiču bolnih i traumatičnih iskustava. Međutim, one služe višem cilju, da buduće generacije budu pošteđene iste boli i traume. Ujedinjeni smo u ostvarivanju tog cilja”, dodao je Beyani.

Hasan Hasanović, rukovodilac tima za usmenu historiju Memorijalnog centra Srebrenica, rekao je da je izuzetno važno što se ove izložbe i ove godine ponovo predstavljaju radi edukacije posjetilaca zainteresovanih za genocid u Srebrenici.

“Memorijalni centar i njegovi partneri, među kojima je i BIRN, pokazuju kapacitet da na najvažnijoj svjetskoj platformi proizvode ovako značajne sadržaje na visokom nivou”, rekao je.

Denis Džidić, izvršni direktor BIRN-a BiH, istakao je da činjenica da se ove dvije izložbe ponovo predstavljaju u sjedištu UN-a, ovog puta kao jedinstvena cjelina, pokazuje koliko je važno nastaviti prenositi priču o Srebrenici kroz ljudska iskustva i svjedočenja.

“Najveću zahvalnost dugujemo preživjelima i porodicama žrtava koji su nam povjerili svoje priče, lične predmete i sjećanja. Njihova spremnost da govore omogućila je da životi njihovih najmilijih ne budu svedeni samo na brojeve i statistiku, nego da ostanu upamćeni kao priče stvarnih ljudi, njihovih porodica, snova i svakodnevnog života”, rekao je Džidić.

Izložbe, dodao je, podsjećaju da prevencija počinje razumijevanjem, slušanjem i spremnošću da se suočimo s posljedicama mržnje i dehumanizacije.

“Naš zadatak nije samo da sačuvamo sjećanje na prošlost, nego i da osiguramo da iskustva preživjelih postanu dio obrazovanja budućih generacija. Samo na taj način svjedočenja koja smo prikupili mogu nastaviti služiti i kao opomena i kao poziv na odgovornost”, rekao je.

Izložbe su prošle godine otvorene u sjedištu UN-a, o čemu je Detektor ranije izvještavao.

Projekat “Životi iza Polja smrti” započeo je u oktobru 2020. godine, kada je snimljeno 100 svjedočenja preživjelih genocida. Ona su danas dio stalne postavke, zajedno s predmetima koje su preživjeli donirali za trajno čuvanje u memorijalnoj sobi otvorenoj u Memorijalnom centru u februaru 2022. godine. Nakon pozitivnih reakcija, projekat je nastavljen snimanjem još 100 usmenih historija.

Objedinjena izložba bit će otvorena od 17. jula do 28. augusta u izložbenom prostoru sjedišta Ujedinjenih nacija, koji je besplatan i otvoren za javnost.

Izvor: BIRN