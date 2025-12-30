Izmijenjen konkurs za prijem zaposlenika u školama TK

Nedžida Sprečaković
Izmijenjen konkurs za prijem zaposlenika u školama TK
Izmijenjen konkurs za prijem zaposlenika u školama TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurse i oglas za prijem u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona 24. decembra, ali danas je objavljena izmjena i dopuna konkursa.

Izmjene i dopune Konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Izmjene i dopune Konkursa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Izmjene i dopune Oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Izmjene i dopune konkursa/Oglasa objavljene su u “Večernjem listu” od 30.12.2025. godine.

pročitajte i ovo

Vijesti

Ivan Pernar nazvao Tuzlake „pakosnom sirotinjom“

Vijesti

Božićno-novogodišnji turnir u odbojci 25. put održan u Tuzli

Vijesti

U novoj godini skuplje cigarete, evo za koliko rastu akcize

Vijesti

Dom naroda Parlamenta FBiH zasjeda danas, na dnevnom redu nekoliko tačaka

Vijesti

FIFA: Milioni zahtjeva za ulaznice za Mundijal

Vijesti

Vremenska prognoza: Jutarnji mraz i temperature u minusu

Vijesti

Ivan Pernar nazvao Tuzlake „pakosnom sirotinjom“

Vijesti

Božićno-novogodišnji turnir u odbojci 25. put održan u Tuzli

Vijesti

U novoj godini skuplje cigarete, evo za koliko rastu akcize

Vijesti

Dom naroda Parlamenta FBiH zasjeda danas, na dnevnom redu nekoliko tačaka

Vijesti

FIFA: Milioni zahtjeva za ulaznice za Mundijal

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]