Izmijenjen konkurs za prijem zaposlenika u školama TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurse i oglas za prijem u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona 24. decembra, ali danas je objavljena izmjena i dopuna konkursa.

Izmjene i dopune Konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Izmjene i dopune Konkursa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Izmjene i dopune Oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Izmjene i dopune konkursa/Oglasa objavljene su u “Večernjem listu” od 30.12.2025. godine.