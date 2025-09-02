Objavljeni javni pozivi Fonda za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH raspisao je dva javna poziva ukupne vrijednosti 16,7 miliona KM, a ovim se sredstvima otvaraju nova i čuvaju postojeća radna mjesta i osobama s invaliditetom nudi šansa za sigurniji posao, vlastiti biznis, te lakši ulazak na tržište rada.

Prvi javni poziv vrijedan 8 miliona KM, namijenjen je novčanim stimulansima za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Iz Fonda pozivaju poslodavce, bez obzira na to jesu li veliki ili mali, na zapošljavanje osoba s invaliditetom, i naglašavaju da mogu dobiti podršku u rasponu od 15.000 do 32.400 KM po osobi, u zavisnosti od stepena invaliditeta i uslova zapošljavanja.

Ova sredstva omogućavaju nabavku opreme, sirovina, prilagodbu radnog mjesta, isplatu plata i doprinosa ili angažovanje asistenta – sve što je potrebno da bi posao bio siguran i održiv. Podrška je dostupna i osobama s invaliditetom koje žele započeti vlastiti biznis ili poljoprivrednu djelatnost.

Drugi javni poziv, vrijedan 8,7 miliona KM, usmjeren je na očuvanje postojećih, otvaranje novih radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju.

Kako iz Fonda naglašavaju, riječ je o prilici za poslodavce koji već zapošljavaju osobe s invaliditetom, a kojima je potrebna dodatna podrška za nabavku i održavanje sredstava i opreme za rad, nabavka savremenih mašina, alata, odnosno osnovnih sredstava za rad u svrhu razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, kao i nabavka specijalnih pomagala i opreme za novozaposlene osobe sa invaliditetom.

Poziv je otvoren i za osobe s invaliditetom koje već razvijaju vlastiti biznis ili poljoprivrednu djelatnost, kao i za organizacije koje daju podršku osoba s invaliditetom koje žele zaposliti svoje članove i pružiti im stabilniji život, te nabaviti opremu za potrebe organizacije.

Pored toga, dio sredstava namijenjen je i za obrazovanje i stručno usavršavanje osoba s invaliditetom.

Sredstva se mogu koristiti za različite obuke, poput polaganja vozačkog ispita za sve kategorije, IT kurseva, kurseva stranih jezika i sličnih programa, kao i za različite oblike školovanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije ili pokrivanje troškova školarine u visokoškolskim ustanovama za I, II i III ciklus studija.

Na ovaj način dodatno se jačaju njihove kompetencije i povećava konkurentnost na tržištu rada. Sve detaljne informacije, obrasce i upute za prijavu dostupne su na zvaničnoj stranici Fonda, saopćeno je iz FPRZOI.