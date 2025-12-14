Jedan javni poziv Grada Tuzle otvoren je tokom cijele godine

Grad Tuzla ima stalno otvoreni javni poziv omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzle, čime je mladim organizacijama omogućeno da u bilo kojem trenutku tokom godine podnesu zahtjev i steknu formalni status u okviru lokalne zajednice.

Riječ je o pozivu koji je trajnog karaktera i nema vremenskog roka za prijavu, a namijenjen je omladinskim udruženjima koja djeluju na području Tuzle ili imaju registrovano sjedište na teritoriji grada. Upis u spisak predstavlja osnovni preduslov za institucionalno učešće omladinskih organizacija u procesima koji se odnose na mlade, uključujući predlaganje i realizaciju projekata, kao i učešće u radu Vijeća mladih Grada Tuzle.

Status omladinskog udruženja mogu ostvariti ona udruženja čije su aktivnosti, programski ciljevi i statut jasno usmjereni na pitanja mladih, uz uslov da najmanje dvije trećine članstva i upravljačkih tijela čine mladi. Udruženja moraju biti registrovana u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini, a međunarodne organizacije mogu ostvariti ovaj status isključivo ako imaju registraciju u BiH.

Postupak upisa u spisak podrazumijeva podnošenje pisanog zahtjeva nadležnoj gradskoj službi, uz obaveznu dokumentaciju koja uključuje rješenje o registraciji udruženja, osnivački akt i statut. Zahtjev se popunjava na računaru, a dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte. Nakon provjere ispunjenosti uslova, udruženje se upisuje u zvanični spisak omladinskih udruženja Grada Tuzle.

Iz Grada Tuzle ističu da je stalno otvoreni javni poziv uspostavljen s ciljem jačanja transparentnosti, kontinuirane saradnje sa omladinskim sektorom i veće uključenosti mladih u društvene procese. Ovakav model omogućava da se nova udruženja prijavljuju onda kada ispune zakonske i programske uslove, bez čekanja posebnih javnih poziva ili godišnjih rokova.

Spisak omladinskih udruženja predstavlja osnovu za plansko djelovanje lokalne zajednice u oblasti politike prema mladima, ali i mehanizam kroz koji Grad Tuzla prati rad, potrebe i potencijale omladinskih organizacija, s ciljem kreiranja kvalitetnijih programa i mjera namijenjenih mladima.