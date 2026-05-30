Jednostavan trik može ublažiti svrbež nakon uboda komarca

Prije nego što posegnete za kremom, postoji jednostavan trik koji bi mogao pomoći kod svrbeža nakon uboda komarca. Prema riječima australske liječnice opće prakse dr. Seme Saunder, ova metoda može ublažiti neugodan osjećaj brže od kockice leda ili antihistaminske masti.

Postupak je vrlo jednostavan. Kažiprst i srednji prst potrebno je staviti na mjesto uboda, a zatim kožu nježno trljati kružnim pokretima oko deset sekundi, bez jakog pritiska. Ne radi se o masaži niti o češanju, nego o blagom i ravnomjernom dodiru kojim se aktivira druga vrsta živčanih završetaka u koži.

Zašto trljanje pomaže, a češanje pogoršava stanje?

Svrbež i bol do mozga putuju tankim i sporim živčanim vlaknima. Lagani dodir prenosi se drugim, bržim vlaknima. Kada se istovremeno pošalje signal dodira, on do mozga stiže prije signala svrbeža, zbog čega mozak privremeno zanemaruje osjećaj koji stvara nelagodu.

Na sličnom principu zasniva se i instinktivno trljanje mjesta na kojem smo se udarili.

Češanje, s druge strane, može pogoršati stanje. Nokti dodatno oštećuju kožu, oslobađa se još više histamina, a oteklina se može povećati. Tako se od jednog uboda komarca tokom noći može razviti veća crvena mrlja koja svrbi danima, umjesto da nelagoda traje samo nekoliko sati.

Šta uraditi nakon uboda komarca?

Nakon uboda komarca potrebno je pronaći mjesto uboda, ali ne noktom, nego jagodicom prsta. Zatim se dva prsta polože ravno preko otekline i koža se trlja malim kružnim pokretima oko deset sekundi.

Nakon toga ruku treba maknuti i sačekati. Ako se svrbež vrati, postupak se može ponoviti još jednom. U većini slučajeva, prema navodima, neće biti potrebe za trećim ponavljanjem.

Ovaj trik najbolje djeluje u prvim minutama nakon uboda, ali može pomoći i nekoliko sati kasnije.

Kada je ipak potrebna krema ili pomoć ljekara?

Ako je oteklina veća od dva centimetra, ako se crvenilo širi ili dolazi do oticanja oko očiju ili usana, trik s prstima vjerovatno neće biti dovoljan.

U takvim slučajevima mogu pomoći antihistaminici, a kod ozbiljnijih reakcija potrebno je potražiti ljekarsku pomoć.