JKP “Komunalac” Tuzla: Kompletna mehanizacija angažovana na održavanju prohodnosti

Noćne ekipe zimske službe JKP „Komunalac“ Tuzla od 22:00 do 07:00 sati radile su na održavanju saobraćajnica prvog, drugog i trećeg prioriteta, fokusirajući se na preventivno posipanje soli i održavanje prohodnosti zbog snježnih padavina i niskih temperatura.

Na glavnim gradskim pravcima kontinuirano je uklanjan tanji snježni pokrivač, dok su sporedne ulice i kritične dionice tretirane zbog opasnosti od poledice.

Tokom noći utrošeno je više od 70 tona posipnog materijala, a tretirano je preko 500 kilometara puteva, uz veći broj ponovljenih intervencija na dionicama prvog prioriteta. Na terenu je bila angažovana kompletna mehanizacija, a sve saobraćajnice pod nadležnošću zimske službe ostale su prohodne.

Rad se nastavlja i tokom jutra, uz prioritetno održavanje glavnih gradskih pravaca, saopćeno je iz JKP Komunalac Tuzla.

