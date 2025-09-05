Još jedna nesreća na putu Živinice – Banovići, kod groblja Rabić

Selma Jatić
Još jedna nesreća na putu Živinice – Banovići, kod groblja Rabić
Još jedna nesreća na putu Živinice – Banovići, kod groblja Rabić

Na magistralnom putu Živinice – Banovići, u neposrednoj blizini groblja Rabić, danas se dogodila još jedna saobraćajna nesreća. Prema prvim informacijama, nije bilo povrijeđenih oosba, a nesreća je izazvala kraći zastoj u odvijanju saobraćaja. Tačan uzrok još uvijek nije poznat.

Ova dionica puta godinama slovi za jednu od najkritičnijih u ovom kraju. Nesreće se često dešavaju upravo u blizini groblja Rabić, gdje su prilikom ranijih udesa oštećeni i brojni nadgrobni spomenici. Upravo zbog toga, mještani svjedoče da je prije nekoliko godina podignuta zaštitna bankina, kako bi se barem djelimično spriječila dodatna šteta unutar groblja.

Prije nekoliko godina podignuta zaštitna bankina, kako bi se barem djelimično spriječila dodatna šteta unutar groblja. Foto: Facebook
Prije nekoliko godina podignuta zaštitna bankina, kako bi se barem djelimično spriječila dodatna šteta unutar groblja. Foto: Facebook

Vozači koji svakodnevno prolaze ovom rutom ističu da su u pitanju nepregledne krivine i neprilagođena brzina, te apeluju na nadležne da dodatno osiguraju cestu i označe rizične tačke.

Saobraćaj se na ovom dijelu puta, nakon kratke obustave ponovo normalizovao.

pročitajte i ovo

Vijesti

Zašto sada moramo očitati brojilo svaki mjesec?

Vijesti

Elon Musk bi mogao postati prvi svjetski bilioner uz novi plan Tesle

BiH

Bronzana medalja za BiH na Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike

Istaknuto

Ministarstvo sigurnosti BiH: Nema opstrukcija u pregovorima o graničnim prijelazima s Hrvatskom

Tuzla i TK

Dnevnik TV Slon Crno i bijelo /VIDEO/

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]