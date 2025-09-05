Na magistralnom putu Živinice – Banovići, u neposrednoj blizini groblja Rabić, danas se dogodila još jedna saobraćajna nesreća. Prema prvim informacijama, nije bilo povrijeđenih oosba, a nesreća je izazvala kraći zastoj u odvijanju saobraćaja. Tačan uzrok još uvijek nije poznat.

Ova dionica puta godinama slovi za jednu od najkritičnijih u ovom kraju. Nesreće se često dešavaju upravo u blizini groblja Rabić, gdje su prilikom ranijih udesa oštećeni i brojni nadgrobni spomenici. Upravo zbog toga, mještani svjedoče da je prije nekoliko godina podignuta zaštitna bankina, kako bi se barem djelimično spriječila dodatna šteta unutar groblja.

Vozači koji svakodnevno prolaze ovom rutom ističu da su u pitanju nepregledne krivine i neprilagođena brzina, te apeluju na nadležne da dodatno osiguraju cestu i označe rizične tačke.

Saobraćaj se na ovom dijelu puta, nakon kratke obustave ponovo normalizovao.