Kako napraviti sarmu u tavi?

Sarmu obično vežemo za dubok lonac i dugo krčkanje, ali postoji i varijanta koja se radi u tavi, brže se kontroliše, a okus bude puniji. Trik je u tome da se sarme na početku kratko zapeku na dnu tave, tek toliko da dobiju blagu zapečenu aromu. Nakon toga se nastavljaju kuhati u umaku sa kiselim vrhnjem i pasiranom rajčicom, pa cijelo jelo dobije kremastu, zaokruženu završnicu.

Za četiri osobe potrebno je: jedna vrećica Fanta za punjenu papriku i sarmu, 500 grama mljevenog mesa, 50 grama riže, jedna glavica kiselog kupusa, oko 200 grama suhog mesa, dvije kašike ulja, zatim za umak 3 do 4 kašike kiselog vrhnja i oko 100 mililitara pasirane rajčice, so i biber.

Najprije se sadržaj vrećice Fanta razmuti sa 100 mililitara mlake vode i ostavi desetak minuta. Potom se dodaju mljeveno meso i riža, pa se sve dobro izmiješa dok se ne dobije ujednačena smjesa. Listovi kiselog kupusa se odvoje, tvrđi dio se odstrani, a ako je kupus prekiseo listovi se kratko isperu. Smjesa se rasporedi i listovi se čvrsto zamotaju u manje sarme.

Tava s debljim dnom se lagano naulji, a sarme se poredaju u jednom sloju, jednu do druge. Na tihoj vatri se kratko zapeku s donje strane, bez žurbe, da uhvate aromu. Između sarmi se ubace komadi suhog mesa.

Umak se pripremi tako što se u posudi sjedine voda, kiselo vrhnje i pasirana rajčica, pa se sve promiješa da bude glatko. Tom smjesom se sarme preliju u tavi, tako da budu pokrivene. Po potrebi se doda so i biber, tava se poklopi i ostavi da lagano krčka oko 50 minuta, dok se umak ne reducira i ne postane gušći.

Ovakva sarma iz tave najbolje se služi topla, uz pire krompir, jer dobro pokupi kremasti umak i lijepo zaokruži okus.