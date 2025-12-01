Kako postići da parfem traje znatno duže na koži?

Elizabet Ričards, stručnjakinja za parfeme, otkrila je nekoliko jednostavnih načina kako parfem ljeti može duže trajati, uprkos vrućini i znojenju.

Preporučuje da se miris nanosi slojevito, jer nekoliko brzih šprica brzo ishlapi na visokim temperaturama. Kada se parfem stavi na više mjesta, miris se zadržava postepeno i ravnomjernije. Osim toga, moguće je kombinovati više mirisa, što produžava njihov intenzitet i stvara potpuno osoben trag.

Parfem nanositi ujutro

Svaki proizvod koji se nanosi ujutro, od gela za tuširanje do ulja za tijelo, utiče na trajanje parfema pa slojevito nanošenje može biti ključ dugotrajnijeg efekta. Elizabet naglašava da note poput metvice, bosiljka, cvijeta narandže i citrusa posebno lijepo pristaju ljetu.

Umjesto uobičajenog prskanja zgloba ili vrata, savjetuje se da se parfem ljeti nanosi na dijelove tijela koji su zaštićeni od direktnog sunca.

Laktovi, područje iza koljena ili čak pupak mogu zadržati miris mnogo duže jer na tim mjestima koža sporije isparava. Par kapi na krajevima kose nakon pranja ostavlja dodatni dojam i stvara osjećaj svježine tokom cijelog dana.

Šta mijenja mirisne note?

Ljetne temperature utiču i na stanje samog parfema, pa bočice ne bi trebalo držati na izloženim mjestima. Svjetlost i vlaga mogu promijeniti mirisne note, zato Elizabet preporučuje da se parfemi čuvaju na hladnom i suhom mjestu, čak i u hladnjaku ako imaju osvježavajuće tonove, jer hlađenje pojačava njihov učinak.

Da bi se miris zadržao, koža mora biti dobro hidrirana. Tuširanje i korištenje laganih hidratantnih preparata pripremaju kožu tako da parfem ostaje postojan duže nego na suhoj koži.

Prekomjerno prskanje neće pojačati efekt, nego može dovesti do preintenzivnog mirisa, posebno na vrućini. Lakši, svježiji parfemi zato su idealni za ljeto.

Elizabet savjetuje i da se zglobovi ne trljaju nakon prskanja, jer trenje mijenja hemijsku strukturu mirisa i umanjuje njegovu oštrinu, pa je dovoljno samo dopustiti da se parfem prirodno upije u kožu, prenosi Daily Mail.