Kako skuhati rižu da ne bude gnjecava: Jedan mali trik koji pravi veliku razliku

Mnogima se dešava da riža nakon kuhanja bude gnjecava i ljepljiva, iako se priprema na isti način kao i ranije. Ipak, razlog često nije u samom receptu nego u nekoliko sitnih koraka koji se često preskaču.

Postoji jednostavan trik koji mnoge domaćice koriste kako bi riža uvijek bila rastresita. Riječ je o dodatku male količine limunovog soka u vodu prije kuhanja. Upravo taj detalj može promijeniti konačan rezultat.

Zašto riža postaje gnjecava

Riža tokom kuhanja oslobađa škrob. Kada se u vodi nalazi previše škroba, zrna se počinju lijepiti jedno za drugo i tada nastaje kašasta struktura umjesto rastresite riže.

Limunov sok pomaže jer njegova kiselina djeluje na škrob. Na taj način smanjuje mogućnost da se zrna međusobno lijepe, pa riža nakon kuhanja ostaje odvojena i lagana.

Prije kuhanja važno je rižu dobro oprati u hladnoj vodi. Pranjem se uklanja površinski škrob koji se nalazi na zrnu. Rižu treba ispirati dok voda ne postane gotovo potpuno bistra, a tek nakon toga je treba staviti u šerpu za kuhanje.

Pravilan odnos vode i riže

Drugi čest razlog zbog kojeg riža postaje gnjecava jeste pogrešan odnos vode i riže. Ako se doda previše vode, riža se raskuha, a ako je vode premalo, ostane tvrda iznutra.

Za bijelu rižu dugog zrna preporučuje se odnos jedna šolja riže na jednu i po šolju vode. Ovaj omjer obično daje najbolji rezultat. Integralna riža zahtijeva nešto više vode i duže vrijeme kuhanja.

Važno je i kada se dodaje so. So se stavlja u vodu prije nego što se doda riža. Ako se doda tek na kraju, može izvući vlagu iz zrna i učiniti ih ljepljivim.

Jednostavan postupak kuhanja

Vodu najprije treba zagrijati do ključanja, zatim dodati so i kašiku svježe iscijeđenog limunovog soka. Nakon što voda provri, dodaje se prethodno oprana riža.

Vatru treba smanjiti na minimum i šerpu poklopiti. U prvih petnaest minuta kuhanja poklopac nije poželjno podizati jer para pomaže ravnomjernom kuhanju.

Nakon petnaest minuta potrebno je provjeriti da li je riža upila svu vodu. Ako jeste, šerpa se skloni sa šporeta i ostavi poklopljena još oko pet minuta kako bi se riža dovršila na pari.

Na kraju se riža lagano rastrese viljuškom. Viljuška je bolji izbor od kašike jer ne sabija zrna.

Još jedan mali trik iz kuhinje

Uz limunov sok, neke domaćice u vodu dodaju i jednu kašiku ulja. Ulje stvara tanki sloj oko zrna i dodatno sprječava njihovo lijepljenje.

Kombinacija limunovog soka i male količine ulja često daje vrlo dobar rezultat. Riža ostaje rastresita, zrna se jasno odvajaju, a struktura ostaje lagana čak i nakon što se ohladi.

Kada se riža pravilno opere, kada se koristi odgovarajući odnos vode i kada se doda malo limunovog soka prije kuhanja, rezultat je riža koja ostaje rastresita i lagana, kakva se najčešće poslužuje u restoranima.