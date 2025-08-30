Kako ukloniti mrlje od rđe s odjeće: Prirodna rješenja koja zaista djeluju

Pojava rđavih mrlja na odjeći čest je problem s kojim se mnogi suočavaju. Narandžaste ili smeđe fleke od rđe najčešće nastaju zbog metalnih dugmadi, drikera ili drugih metalnih dijelova koji dolaze u kontakt s tkaninom.

Ove tvrdoglave fleke obično se ne mogu ukloniti običnim pranjem u mašini, a kupovna sredstva za čišćenje ne daju uvijek željene rezultate. Ipak, postoje jednostavna i prirodna rješenja koja mogu pomoći da se sačuva odjeća.

Zašto nastaju fleke od rđe?

Rđa je rezultat hemijske reakcije gvožđa ili čelika s vlagom i kisikom. Na odjeći se obično pojavljuje zbog metalnih dugmadi ili drikera koji s vremenom korodiraju, kontakta sa zarđalim predmetima poput radijatora ili metalnog namještaja, metalnih dijelova u mašini za pranje veša, sušenja odjeće na metalnim površinama ili ogradama, te klamerica i čioda koje ostanu na odjeći tokom skladištenja. Iako izgledaju kao trajno oštećenje, mnoge fleke moguće je ukloniti prirodnim metodama.

Prirodna rješenja za uklanjanje fleka od rđe

Limunov sok i so jedno su od najučinkovitijih rješenja. Limunska kiselina razgrađuje rđu, a so djeluje kao blagi abraziv. Sok se iscijedi direktno na mrlju, pospe solju i ostavi na suncu dok ne izblijedi, a zatim se odjeća opere.

Sirće je naročito pogodno za osjetljive tkanine. Flekavi dio natopi se bijelim sirćetom i ostavi pola sata, potom ispere toplom vodom.

Soda bikarbona se može koristiti samostalno ili u kombinaciji s limunovim sokom ili sirćetom. Pravi se pasta koja se nanosi na fleku, ostavi nekoliko sati i potom ispere.

Vrela voda s limunovim sokom pogodna je samo za tkanine otporne na visoke temperature. Odjeća se nakratko potopi u prokuhanu vodu s limunom, a zatim opere.

Savjeti i prevencija

Prije primjene bilo koje metode važno je provjeriti etiketu na odjeći i testirati tretman na skrivenom dijelu tkanine. Fleku treba tretirati što prije, jer je svježe mrlje lakše ukloniti. Ne preporučuje se upotreba toplote prije čišćenja jer peglanje ili sušenje mogu učvrstiti mrlju.

Odjeću ne treba sušiti na metalnim površinama, najbolje je čuvati je u suvim ormarima. Također je korisno ukloniti metalne dijelove prije pranja i po potrebi zamijeniti metalna dugmad plastičnim.

Kada potražiti stručnu pomoć?

Profesionalno čišćenje preporučuje se za osjetljive tkanine, vrijedne odjevne predmete, stare i duboke mrlje, kao i onda kada kućne metode daju samo djelimične rezultate.

Fleke od rđe mogu biti tvrdoglave, ali uz strpljenje i prirodna sredstva poput limuna, sirćeta i sode bikarbone, u većini slučajeva moguće ih je uspješno ukloniti.