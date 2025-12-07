Vaš dom je hladan iako je grijanje uključeno, a razlog vrlo često nije kvar nego zarobljen vazduh u radijatorima.

Već pet minuta jednostavnog odzračivanja radijatora može vratiti punu efikasnost grijanja i osjet ugodne topline u prostoru.

Razlog se krije u vazduhu

Kada se dogodi da su radijatori topli, a u sobama se i dalje osjećaju hladne zone, uzrok obično nije u kotlu niti u potrošnji energije, nego u vazduhu koji zarobi dio sistema i zaustavi ravnomjeran protok tople vode.

Tada pojedini dijelovi radijatora ostaju hladniji, pa grijanje ne postiže puni učinak. Robert Quinton iz Construction Megastorea objašnjava kako mnogi vlasnici domova misle da njihov sistem radi bez greške, iako upravo ovakve sitne intervencije, poput odzračivanja, prave veliku razliku u toplini doma.

Ozračite radijatore

Prije samog postupka odzračivanja dobro je smanjiti temperaturu ili privremeno isključiti grijanje kako biste izbjegli prskanje tople vode. Na vrhu radijatora obično se nalazi mali ventil koji se otvara ključem ili ravnim odvijačem, a ispod njega je korisno postaviti posudu uz krpu jer vazduh pri izlasku zna stvarati sitne kapljice.

Kada ventil blago okrenete, začućete karakteristično šištanje, a onoga trenutka kada voda počne teći ravnomjerno znači da je vazduh izašao iz sistema. Ventil zatvorite i ponovo uključite grijanje, a toplina bi se trebala širiti znatno ravnomjernije nego ranije.

Ovaj postupak djeluje jer oslobođeni radijatori bolje provode toplotu, pa se prostor brže zagrijava uz manju potrošnju energije.

Nestaju i zvukovi žuborenja ili lupkanja koji su često znak nakupljenog vazduha u cijevima, a radijatori rade tiše i stabilnije.

Ako ipak primijetite da su pojedine površine i dalje hladne ili da se prostor ne zagrijava dovoljno, korisno je ispitati izolaciju oko prozora i vrata jer hladan zrak lako pronalazi put kroz loše dihtovane spojeve.

Redovno održavanje sistema i povremeno čišćenje radijatora od taloga mogu dodatno produžiti vijek grijanja, dok kratko provjetravanje nekoliko puta dnevno smanjuje vlagu koja često stvara osjećaj hladnoće čak i kada je temperatura u prostoriji visoka.