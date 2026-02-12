Kampanja „Ušutkana“: Glas žena s invaliditetom mora se čuti

Žene s invaliditetom u Bosni i Hercegovini i dalje se suočavaju s brojnim preprekama – od nepristupačnih institucija i arhitektonskih barijera, do diskriminacije i nemogućnosti zapošljavanja. Posebno je teško onima koje žive u ruralnim sredinama, gdje su mogućnosti kretanja i uključivanja u društveni život još ograničenije.

Jedan od takvih primjera je Ivana Josipović, koja živi u selu kod Srebrenika. Iako je završila školu za telefonskog operatera, posao nikada nije pronašla. Kako navodi, dodatni problem predstavlja odnos okoline i institucija prema osobama s invaliditetom, gdje se često dešava da se ignorira njeno prisustvo i obraća članovima porodice umjesto njoj.

U sličnoj situaciji je i Sanela Sahanić iz Kalesije, koja se svakodnevno suočava s arhitektonskim barijerama poput stepenica, visokih trotoara i neprilagođenih puteva. Osim toga, kaže da je znala dobijati i diskriminirajuće komentare, što dodatno pokazuje koliko društvo još uvijek nema dovoljno razumijevanja za potrebe žena s invaliditetom. Iako je završila školu za krojačicu, ubrzo je ostala bez posla.

Zbog ovakvih problema, žene s invaliditetom i članice više udruženja, na čelu sa Udruženjem građana oštećenog vida, pokrenule su kampanju „Ušutkana“. Kampanja je nastala s ciljem da se glas žena s invaliditetom konačno čuje, jer su one često nevidljive i nedovoljno zastupljene čak i unutar vlastitih organizacija.

Izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla Tifa Tučić ističe da se diskriminacija i nasilje nad ženama s invaliditetom često ne shvataju dovoljno ozbiljno, te da se nerijetko tretiraju kao „normalno stanje“. Dodaje da je jedan od najvećih problema ekonomska zavisnost, zbog koje mnoge žene ostaju u izolaciji i bez mogućnosti da samostalno odlučuju o svom životu.

Kroz kampanju je poručeno da su potrebni stvarni aktivizam, participativni pristup i uključivanje žena s invaliditetom u procese donošenja odluka, jer upravo one najbolje znaju šta im je potrebno. Također, naglašena je važnost edukacije institucija i zaposlenih, kao i jačanje podrške u lokalnim zajednicama kako bi se smanjila diskriminacija i omogućio dostojanstven život. Kampanja „Ušutkana“ realizuje se putem društvenih mreža i promotivnih video priča.