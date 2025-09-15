Kantonalni sud u Tuzli: Osuđujuća presuda optuženima za trgovinu ljudima

Kantonalni sud u Tuzli, u krivičnom predmetu protiv četiri osobe optužene zbog krivičnog djela Trgovina ljudima i produženih krivičnih djela Izvanbračna zajednica s mlađim maloljetnikom i Zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika, donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom su optuženi oglašeni krivim, te im izrekao kazne zatvora i to:

– J.O. i F.O. zbog krivičnog djela Trgovina ljudima, kaznu zatvora u trajanju od po pet godina

– S.H. zbog produženih krivičnih djela Izvanbračna zajednica s mlađim maloljetnikom i Zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika, kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci.

– N.K. zbog produženog krivičnog djela Izvanbračna zajednica s mlađim maloljetnikom, kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci.

Optuženi J.O. i F.O. su oglašeni krivim što su u januaru 2022. godine na području grada Tuzle, dok je J.O. živio u izvanbračnoj zajednici sa mlađom maloljetnicom, koristeći njen položaj bespomoćnosti, navodili, a J.O. i prevozio osobu koja nije navršila 18 godina života u svrhu iskorištavanja prisilnim prosjačenjem.

Optuženi S.H. i N.K. su oglašeni krivim što su u januaru 2022. godine kao roditelji, svojim maloljetnim kćerkama u životnoj dobi između 14 i 16 godina iz koristoljublja omogućili izvanbračni život sa drugim osobama, a S.H. i što je od januara 2020. godine pa do januara 2022. godine, svoju maloljetnu djecu prisilio na prosjačenje.