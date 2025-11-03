Kantonalno tužilaštvo TK: Pravo javnosti da zna ne smije biti izgovor za povredu dostojanstva djeteta

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona oglasilo se povodom sve češćih medijskih objava koje zadiru u privatnost žrtava, naročito maloljetnih, upozoravajući na važnost etičnosti u izvještavanju i granice javnog interesa.

„U vremenu kada broj pregleda, klikova i lajkova često postaje važniji od etičnosti, svjedočimo objavljivanju sadržaja koji zadiru u privatnost žrtava i nanose dodatnu štetu onima koji su već pretrpjeli traumu“, naveli su iz Tužilaštva.

Ističu da pravo javnosti da bude informisana ne može biti iznad prava djece na zaštitu, sigurnost i dostojanstvo. Niti jedan interes javnosti, kako naglašavaju, ne može opravdati otkrivanje identiteta maloljetnih žrtava, iznošenje bolnih detalja njihovih svjedočenja ili senzacionalističko prikazivanje trauma.

„Objavljivanje takvih sadržaja ne doprinosi istini, već produbljuje rane djece koja su preživjela najteže oblike nasilja i iskorištavanja“, navodi se u saopštenju.

Tužilaštvo podsjeća da se time krše osnovna etička načela novinarstva i nanosi nepopravljiva psihološka šteta onima koji bi trebali biti najzaštićeniji.

„Novinarstvo ima moć da oblikuje javno mišljenje – zato je ključno da mediji pokažu profesionalnu odgovornost, empatiju i svijest o posljedicama koje svaka objava može izazvati“, poručuju iz Tužilaštva.

Na kraju, izražena je zahvalnost medijima i novinarima koji izvještavaju s poštovanjem prema žrtvama, u skladu sa zakonom i profesionalnim kodeksima, jer takav pristup, kako ističu, jača povjerenje javnosti i doprinosi istinskoj ulozi medija kao čuvara javnog interesa.

„Pravo javnosti da zna ne smije biti izgovor za povredu dostojanstva djeteta“, zaključuje se u saopštenju Kantonalnog tužilaštva TK.