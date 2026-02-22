Kapiten Manchester Uniteda čestitao fudbaleru Sarajeva na golu protiv Posušja

RTV SLON
Foto: FK Sarajevo

Sarajevo je jučer u 22. kolu WWIN lige BiH na stadionu Koševo savladalo Posušje rezultatom 3:0, a jedan detalj s te utakmice privukao je pažnju i van granica Bosne i Hercegovine.

Iskusni defanzivac Stefan Ristovski bio je među strijelcima, a mrežu je zatresao već u 14. minuti nakon kornera koji je izveo Kuprešak.

Njegov pogodak nije prošao nezapaženo ni u Manchesteru. Naime, Bruno Fernandes (31) podijelio je Ristovskijev gol na svom Instagram Storyju uz kratku poruku: “Bombeeer”.

Ristovski i Fernandes godinama su zajedno nastupali za Sporting iz Lisabona, a prema objavama na društvenim mrežama vidljivo je da su prijateljske odnose zadržali i nakon zajedničkog perioda u portugalskom klubu.

