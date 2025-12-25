Katolici širom svijeta obilježavaju Božić: Praznik mira, nade i Isusova rođenja

Katolici širom svijeta danas obilježavaju Božić, blagdan kojim se slavi rođenje Isusa Krista i koji se ubraja među najradosnije kršćanske svetkovine.

Božić slave katolici, protestanti i svi vjernici koji se ravnaju po gregorijanskom kalendaru. Ovaj dan tradicionalno se provodi u obiteljskom okruženju, uz molitvu, prisustvovanje bogoslužjima i njegovanje običaja koji se razlikuju od zemlje do zemlje, ali u svojoj suštini nose poruke mira, nade i zajedništva.

Prema običajima, Božić je vrijeme posvećeno porodici i zajedničkoj molitvi. Vjernici rano ujutro odlaze na svetu misu, nakon čega slijedi zajednički božićni ručak.

Uoči Božića, vrhbosanski nadbiskup i metropolit Tomo Vukšić uputio je poruku vjernicima, naglasivši da je ovogodišnja proslava posebno značajna jer se odvija u jubilarnoj 2025. godini od Isusova rođenja.

Kako je istaknuo, Božić podsjeća kršćane ne samo na sjećanje, već i na djelovanje. Isusovo rođenje, prema njegovim riječima, ima svrhu promicanja dobra, izgradnje mira i spasenja svih ljudi. Nadbiskup je naglasio da Božić poziva vjernike da prihvate betlehemsko svjetlo, razvijaju milosrđe i postanu nositelji mira i nade u svijetu koji je često nemiran i ranjen. Uz slavljenje Boga i promicanje mira, Božić potiče i na brojna druga dobra, osobito među kršćanskim vjernicima.

Prema biblijskom predanju, Isusa je rodila Djevica Marija, koja je začela bezgrešno, a uz nju je bio njezin suprug Josip. Isus je rođen u štali u Betlehemu prije više od dvije tisuće godina, okružen životinjama, što je razlog zbog kojeg se u domovima vjernika za Božić postavljaju jaslice s likovima pastira i ovaca.

Božić je također obilježen svečanim uređenjem domova. U većini kuća nalazi se okićena jelka, ispod koje se ostavljaju pokloni, osobito namijenjeni najmlađim članovima porodice.

RTV Slon Tuzla upućuje iskrene božićne čestitke svim čitateljima koji obilježavaju ovaj veliki blagdan, uz želju da ga dočekate i provedete u dobrom zdravlju, radosti i ispunjeni toplinom porodice, prijatelja i komšija.