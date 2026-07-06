Kengur se vraća kući: Šta očekivati od nastavka kultnog filma?

Kengur se vraća kući naziv je novog filma koji bi u kina trebao stići u septembru 2026. godine, a riječ je o nastavku priče o poznatom golmanu Kenguru, ali bez glumaca iz originalne postave prvog dijela.

Film režira Miroslav Momčilović, a žanrovski je najavljen kao kombinacija komedije i drame. U fokusu radnje je Kengur, nekada poznati golman koji se nakon naglog završetka karijere u Engleskoj vraća u Srbiju. Njegov povratak prati i televizijska ekipa koja snima dokumentarac, odnosno fudbalske vijesti, što cijeloj priči daje dodatni komični i satirični ton.

Nakon briljantne igračke i manje uspješne trenerske karijere u Engleskoj, Kengur se vraća u domovinu zajedno sa zaručnicom Elektrom. U Srbiju stiže u velikom stilu, pun planova, emocija i patriotskog zanosa, uvjeren da može promijeniti stvari oko sebe.

Njegova ideja je da pomogne rodnom klubu, gradu i prijateljima, ali povratak neće biti jednostavan. Srbija koju je nekada napustio više nije ista, baš kao što ni Kengur nije isti čovjek koji je otišao za velikom fudbalskom karijerom. Slava, novac, pritisak i život u velikom gradu ostavili su trag, pa se njegova želja da popravi stvari postepeno pretvara u borbu s problemima koje ne može riješiti samo dobrim namjerama.

Jedna od zanimljivosti, ali i mogućih problema, koja već privlači pažnju i kritike publike jeste činjenica da u filmu Kengur se vraća kući nema glumaca iz originalne postave prvog dijela. Umjesto poznatih lica iz prethodnog filma, nastavak donosi novu glumačku ekipu.

U glavnim ulogama pojavljuju se Andrija Kuzmanović, Jelisaveta Orašanin, Oliver Conić, Vesna Čipčić, Ivana Dudić, Nataša Ninković, Čiama Atuanga, Vladimir Kovačević, Aleksandar Đurica, Miljan Davidović i drugi. U ekipi su i Vesna Vukelić, Jelena Krunić, Miroslav Momčilović, Radoje Čupić, Ratko Tankosić, Vladan Dujović, Dušan Stojanović, Ljubiša Milišić, Mihailo Laptošević, Filip Klicov, Mina Stojković, Veselin Ilić, Zoran Vukajlović, Darko Radojević, Nataša Tasić Knežević, Samir Berleković i Nenad Macura.

Kengur se vraća kući donosi priču o povratku, sudaru prošlosti i sadašnjosti, ali i o čovjeku koji želi pomoći sredini iz koje je potekao, iako se vrlo brzo pokazuje da ni novac ni slava nisu dovoljni da se riješe problemi koji su se godinama gomilali.

Šta očekivati od nastavka?

Nastavak filma neće se oslanjati na povratak originalne glumačke ekipe, nego na novu priču i nove likove okupljene oko Kengurovog povratka u Srbiju. Umjesto direktnog nastavka u kojem se vraćaju poznata lica iz prvog dijela, film donosi drugačiji ugao, priču o bivšem golmanu koji se nakon karijere u Engleskoj suočava s domovinom koju više ne prepoznaje.

Od filma se može očekivati spoj komedije, drame i satire, kroz priču o fudbalu, slavi, povratku kući i pokušaju jednog čovjeka da pomogne svom klubu, gradu i prijateljima. Upravo taj sudar velikih ambicija i stvarnosti mogao bi biti glavna osnova humora, ali i ozbiljnijih tonova u filmu.

Izazov snimanja drugog dijela kultnog filma

Prvi film “Kad porastem biću Kengur” s godinama je stekao status kultnog ostvarenja, ne samo zbog humora, nego i zbog načina na koji je prikazao generaciju, kvartovsku atmosferu, male životne ambicije i likove koji su publici ostali prepoznatljivi i dugo nakon premijere. Upravo zbog toga nastavak nosi velika očekivanja, ali i određeni rizik.

Kod filmova koji steknu kultni status često se postavlja isto pitanje, može li drugi dio ponoviti atmosferu, energiju i spontanost zbog kojih je original postao omiljen. U slučaju filma “Kengur se vraća kući” taj izazov je još veći jer nastavak ne donosi originalnu glumačku postavu, nego novu priču i nove likove, pa će publika tek procijeniti da li je riječ o uspješnom proširenju poznatog filmskog svijeta ili o nastavku koji neće imati isti trag kao prvi dio.