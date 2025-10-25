Kidz Halloween: Tuzla spremna za najslađe strašne maske

U subotu, 25. oktobra 2025. godine, Gradski park u Tuzli ponovo će oživjeti u duhu najveselijih i najslađih strašnih maski. Tradicionalni Kidz Halloween, koji će se održati ispred cafe bara Bluesberry, počinje u 12:00 sati i donosi mnoštvo zabave za najmlađe.

Događaj koji je prethodnih godina postao omiljena porodična tradicija, nastao je pod okriljem organizacije Urban Beatz BiH, a ovogodišnje izdanje nastavlja uspješno započetu priču. Organizatori su se zahvalili Meriki i Zoki na deset godina predanog rada i stvaranja Kidz Halloweena, poručivši da je manifestacija „u sigurnim rukama“ i da se tradicija nastavlja s istim entuzijazmom.

Najmlađe očekuje bogat program – animatori Wednesday Addams i Batman, face painting, pinjate, igre, muzika, mnoštvo slatkiša i grickalica, te foto kutak u kojem će uspomene bilježiti Ida Dugalic. Cilj događaja je donijeti osmijehe i dobru energiju djeci i roditeljima, u toploj jesenjoj atmosferi Gradskog parka.

Kidz Halloween je otvoren za sve posjetioce, a organizatori poručuju – vidimo se u subotu u podne, jer naš je cijeli park!