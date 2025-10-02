Kineski naučnici razvili koštano ljepilo koje spaja prijelome za tri minute

Naučnici u Kini razvili su revolucionarno „koštano ljepilo“ koje može izliječiti prijelome, za čije zarastanje je tradicionalno potrebno više mjeseci, u samo nekoliko minuta.

Proizvod pod nazivom „Bone-02“ osmislio je istraživački tim koji je želio pronaći rješenje za ortopedske povrede koje inače zahtijevaju duge mjesece oporavka i invazivne operacije uz ugradnju metalnih pločica.

Prema riječima Lin Xianfenga, ortopedskog hirurga iz bolnice Sir Run Run Shaw u Hangzhou, ljepilo može osigurati preciznu fiksaciju za samo nekoliko minuta, čak i u uvjetima bogatim krvlju.

Liječenje se sprovodi jednom injekcijom, a ljepilo povezuje polomljene fragmente kosti u svega tri minute. U jednom od prvih slučajeva pacijent sa prijelomom ručnog zgloba primio je injekciju kroz rez od svega 3 cm i kost mu je zarasla za tri minute. Operacija bi, uobičajeno, zahtijevala ugradnju pločice i šarafa, te naknadnu intervenciju radi uklanjanja implantata. Na kontrolnom pregledu tri mjeseca kasnije, pacijent je bio potpuno izliječen, bez komplikacija.

Istraživači su inspiraciju pronašli u ostrigama, tačnije u sposobnosti školjki da se čvrsto pričvrste za podvodne površine, gdje uobičajena ljepila ne funkcioniraju. Bio-ljepilo koje izlučuju ostrige formira otporne spojeve u vlažnim, slanim i stalno pokretnim uvjetima, što je poslužilo kao osnova za izum.

Stvaratelji „Bone-02“ navode da ljepilo ima maksimalnu čvrstoću vezivanja od preko 180 kilograma. Osim toga, organizam ga prirodno apsorbira kako kost zarasta, pa nema potrebe za dodatnim operacijama uklanjanja implantata. Prva testiranja također pokazuju da je rizik od infekcija manji u odnosu na klasične operacije s metalnim pločicama.