Novi pravni okvir: Korak bliže legalnoj medicinskoj upotrebi kanabisa u BiH

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je na portalu eKonzultacije prijedlog odluke o izmjeni Liste opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora. Time je započet proces javnog savjetovanja sa stručnom i širom javnošću, uz poziv građanima i institucijama da dostave prijedloge i komentare.

Predložene izmjene podrazumijevaju premještanje kanabisa iz grupe zabranjenih tvari u grupu biljaka i supstanci pod strogim nadzorom. Takav režim znači da bi proizvodnja, promet i posjedovanje kanabisa ostali zakonski ograničeni, uz mogućnost njegove upotrebe isključivo u farmaceutskom obliku i na osnovu ljekarskog recepta. U istoj kategoriji trenutno se nalaze i tvari poput kokaina, fentanila i ketamina.

Ovaj korak usklađen je s preporukama Ujedinjenih naroda i Svjetske zdravstvene organizacije, koje su ranije uklonile kanabis s međunarodnog popisa najopasnijih supstanci. Kao potpisnica međunarodnih konvencija o kontroli droga, Bosna i Hercegovina time nastoji prilagoditi svoje zakonodavstvo globalnim standardima i javnozdravstvenim potrebama.

U većem dijelu Evrope medicinska primjena kanabisa već je regulisana. Dvadeset i jedna članica Evropske unije omogućila je ljekarima da propisuju pripravke na bazi kanabisa, od suhih biljnih oblika do strogo definisanih lijekova za ublažavanje simptoma bolesti poput multiple skleroze, karcinoma, AIDS-a i epilepsije. Hrvatska, primjerice, već ima sistem koji omogućava takvu terapiju pacijentima pod nadzorom ljekara.

U Bosni i Hercegovini, međutim, medicinska upotreba kanabisa još uvijek je zabranjena, iako su proizvodi koji sadrže kanabinoide dostupni na tržištu putem neslužbenih kanala, bez kontrole kvaliteta, standardizacije i zdravstvenih garancija. Ministarstvo civilnih poslova ističe da bi jasno regulisanje i nadzor nad medicinskom upotrebom kanabisa omogućili pacijentima pristup sigurnim lijekovima i doprinijeli suzbijanju crnog tržišta.

Nakon što je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH proglasila nenadležnost za slanje izmjena Liste Vijeću ministara, Ministarstvo civilnih poslova preuzelo je inicijativu u skladu sa svojim nadležnostima u zdravstvu. Uz podršku Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva finansija i trezora BiH, te provedene javne konsultacije, pokrenuto je usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima.

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, kojim predsjedava ministrica Dubravka Bošnjak, već je formiralo radnu skupinu za pripremu izmjena Zakona o sprječavanju i suzbijanju zlouporabe opojnih droga. Cilj je unaprijediti sistem kontrole, uvesti precizniji nadzor i spriječiti zloupotrebu psihoaktivnih supstanci.

Na narednoj sjednici Povjerenstva planirano je razmatranje prijedloga dopune Liste opojnih droga novim psihoaktivnim tvarima koje su u međuvremenu dodane na međunarodne popise. Ministarstvo upozorava da zastarjela lista, koja nije ažurirana više od deset godina, otežava rad pravosuđa, povećava zdravstvene rizike i otvara prostor širenju novih tvari na tržištu.

Ministarstvo civilnih poslova BiH pozvalo je sve zainteresovane da učestvuju u javnom savjetovanju i doprinesu usvajanju propisa koji će omogućiti sigurnu, kontrolisanu i medicinski opravdanu upotrebu kanabisa u Bosni i Hercegovini.