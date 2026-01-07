Klanjana dženaza Sadmiru Suljkanoviću koji je poginuo u Dubrovniku

U rodnom selu Lukavica Rijeka jučer je klanjana dženaza Sadmiru Suljkanoviću (43), koji je tragično izgubio život u Dubrovniku, gdje ga je more povuklo dok se fotografisao na zidinama grada.

Sadmir Suljkanović, porijeklom iz Lukavice Rijeke u općini Doboj Istok, boravio je s porodicom u Hrvatskoj, gdje su, prema dostupnim informacijama, otišli na kraći odmor tokom praznika. Kobni događaj desio se 2. januara, kada je Dubrovnik zahvatilo snažno nevrijeme, a visoki talasi velikom silinom udarali o gradske zidine.

U jednom trenutku talasi su Sadmira povukli u more. Svjedoci su odmah alarmirali policiju i Lučku kapetaniju, nakon čega je pokrenuta potraga. Tek nakon što se more djelimično smirilo, četiri sata kasnije, spasioci su pronašli njegovo beživotno tijelo.

Tragična smrt Sadmira Suljkanovića još jednom je podsjetila na opasnosti koje nosi nevrijeme na moru, ali i na bol koju ovakvi gubici ostavljaju porodicama i zajednici iz koje potječu.

Vezani članak:

VIDEO: Valovi u Dubrovniku odnijeli državljanina BiH, u toku akcija izvlačenja tijela